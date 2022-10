Πολιτική

Μητσοτάκης: Στηρίζουμε την κοινωνία - Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας

«Στηρίζουμε την κοινωνία στα δύσκολα, στεκόμαστε κοντά στις παραγωγικές, στις αναπτυξιακές δυνάμεις του τόπου», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός από την Πέλλα.

Ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια της περιοδείας του στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας προήδρευσε σε σύσκεψη με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Διοικητήριο στην Έδεσσα, όπου ανακοίνωσε έργα όπως το νέο οδικό άξονα Θεσσαλονίκης - Πέλλας και την κατασκευή του φράγματος στον Αλμωπαίο ποταμό, που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής, ενώ σε συζήτησή του με πολίτες αναφέρθηκε στις ενέργειες της κυβέρνησης για τη στήριξη της κοινωνίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των μεγάλων κρίσεων.

Στηρίζουμε την κοινωνία στα δύσκολα, στεκόμαστε κοντά στις παραγωγικές, στις αναπτυξιακές δυνάμεις του τόπου

«Εισερχόμαστε πια στον τέταρτο χρόνο της διακυβέρνησης, πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν αντιληφθεί ότι παρά τις πολύ μεγάλες κρίσεις οι οποίες μάς προέκυψαν, έχουμε οδηγήσει το σκάφος της πατρίδας με ασφάλεια μέσα από πολύ φουρτουνιασμένα νερά. Και η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι ήταν το 2019, όταν ήρθαμε στα πράγματα. Και θέλω να σάς διαβεβαιώσω ότι αυτόν τον αγώνα, να στηρίζουμε την κοινωνία στα δύσκολα, να στεκόμαστε κοντά στις παραγωγικές, στις αναπτυξιακές δυνάμεις του τόπου, στους αγρότες μας οι οποίοι τόσο σημαντικό ρόλο παίζουν εδώ στην τοπική οικονομία, στους επιχειρηματίες μας, στους εργαζόμενους, θα συνεχίσουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στους πολίτες.

«Ναι, είμαστε εν μέσω μιας μεγάλης παγκόσμιας κρίσης. Κανείς δεν θα φανταζόταν ένα χρόνο πριν ότι θα βρισκόμασταν αντιμέτωποι με το φάσμα ενός πολέμου στην Ευρώπη, ενός πολέμου ο οποίος έχει προκαλέσει, εκτός από την ανείπωτη τραγωδία της απώλειας της ανθρώπινης ζωής, και μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, μια έξαρση του πληθωρισμού παγκόσμια. Μάς έχει υποχρεώσει όλους στην αναδιάταξη των δυνάμεών μας και στη στροφή των προτεραιοτήτων μας στη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στις μεγάλες δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Είμαστε, όμως, σε θέση να στηρίξουμε την κοινωνία, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ακριβώς επειδή η οικονομία μας υπεραποδίδει, επειδή έχουμε έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη, επειδή έχουμε τις δημοσιονομικές δυνατότητες να μπορούμε να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος, να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας τα Χριστούγεννα που θα το έχουν περισσότερο ανάγκη με ένα ακόμα έκτακτο επίδομα», επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.

«Από το 2023 θα προχωρήσουμε στις πρώτες αυξήσεις των συντάξεων εδώ και πολλά χρόνια και στην κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους τους συμπολίτες μας, συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους, έτσι ώστε να μπορέσουμε με αυτό τον τρόπο να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα όλων των Ελλήνων, που δοκιμάζονται εν μέσω αυτής της πρωτοφανούς κρίσης», πρόσθεσε.

Παρά τις δυσκολίες ήμασταν συνεπείς στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις

«Από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε στα πράγματα δεσμεύτηκα στη συμφωνία αλήθειας την οποία είχα ζητήσει να συνυπογράψουμε με τους Έλληνες πολίτες προεκλογικά. Και οι πολίτες μας πιστώνουν και μας αναγνωρίζουν ότι παρά τις δυσκολίες ήμασταν συνεπείς στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Είπαμε ότι θα μειώσουμε φόρους, τους μειώσαμε. Είπαμε ότι θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, τις δημιουργήσαμε. Είπαμε ότι θα ενισχύσουμε τη θέση της Ελλάδος στην περιοχή και στην Ευρώπη και σήμερα η Ελλάδα είναι ισχυρή και δεν απειλείται από κανέναν, γιατί επενδύσαμε στην άμυνά μας, επενδύσαμε στις συμμαχίες μας. Και με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο πορευόμαστε στην ταραγμένη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ακριβώς αυτήν την σχέση εμπιστοσύνης δεν πρόκειται να επιτρέψω σε κανέναν να την αμφισβητήσει. Και όταν έρθει η ώρα, το 2023, στη λήξη της θητείας μας, και ξαναθέσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού την κρίσιμη απόφαση για το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα για την επόμενη τετραετία, δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι οι Έλληνες πολίτες θα μας δώσουν τη δεύτερη δυνατότητα να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε το έργο μας και δεν θα επιτρέψουν κανένα πισωγύρισμα, καμία επιστροφή σε ένα παρελθόν το οποίο θέλουμε ανεπιστρεπτί όλοι μας να το ξεχάσουμε», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Περισσότερα από 100 εκατομμύρια από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία κατευθύνονται προς την ΠΕ Πέλλας

Ο Πρωθυπουργός προήδρευσε νωρίτερα σε σύσκεψη με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΠΕ Πέλλας, στο Διοικητήριο στην Έδεσσα. «Οι συνολικοί πόροι οι οποίοι κατευθύνονται, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, προς τον νομό Πέλλας από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Πρόγραμμα «Τρίτσης», «Φιλόδημος ΙΙ», ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια, χωρίς τα μεγάλα έργα υποδομής τα οποία έχουν την ξεχωριστή τους σημασία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ανακοίνωσε τη δρομολόγηση δύο σημαντικών έργων υποδομής: την αναβάθμιση του οδικού άξονα που συνδέει την Έδεσσα με τη Θεσσαλονίκη (ΕΟ2) και την κατασκευή του φράγματος στον Αλμωπαίο ποταμό.

Το έργο για την κατασκευή φράγματος στον Αλμωπαίο προβλέπει τη δημιουργία ταμιευτήρα χωρητικότητας 35,5 εκατ. κυβικών μέτρων για άρδευση 120.440 στρεμμάτων αγροτικής γης, με συνοδά αρδευτικά δίκτυα.

Η δημοπράτηση του κυρίως έργου του ταμιευτήρα αναμένεται να γίνει τους επόμενους μήνες, ενώ τα αρδευτικά δίκτυα θα δρομολογηθούν ως ΣΔΙΤ υψους 118 εκατομμυρίων ευρώ. Ταυτόχρονα, ολοκληρώνονται 19 μικρά αρδευτικά έργα ύψους 3,5 εκατ. ευρώ.

«Είμαστε πια στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε μετά βεβαιότητας ότι το φράγμα του Αλμωπαίου -μιλάμε για ένα ταμιευτήρα σχεδόν 36 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων που θα αρδεύσει σχεδόν 150.000 στρέμματα- το δεύτερο μεγαλύτερο αρδευτικό έργο το οποίο γίνεται στη χώρα, είναι πια έτοιμο προκειμένου να ξεκινήσουν όλες οι διαδικασίες δημοπράτησης. Μιλάμε για δύο ξεχωριστά έργα, να το τονίσουμε: ο ταμιευτήρας ο οποίος θα κατασκευαστεί με πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και το αρδευτικό δίκτυο, διότι έχω κουραστεί πια να πηγαίνω στη χώρα και να βλέπω φράγματα τα οποία έχουν κατασκευαστεί, είναι γεμάτα και κανείς δεν προέβλεψε να κατασκευάσει τα δίκτυα», δήλωσε κατά τη σύσκεψη ο Πρωθυπουργός.

Τα οδικά έργα για τη σύνδεση της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας με τη Θεσσαλονίκη θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά την ασφάλεια των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή και παράλληλα θα έχουν έντονα αναπτυξιακό χαρακτήρα καθώς, μεταξύ άλλων, θα διευκολύνουν τη μεταφορά της αγροτικής παραγωγής της περιοχής.

Η επιλογή αναδόχου και η εκκίνηση των εργασιών αναμένεται να γίνει έως το τρίτο τρίμηνο του 2023. Το έργο δημοπρατήθηκε τον περασμένο Αύγουστο και η διορία για την υποβολή φακέλων συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι η 31η Οκτωβρίου.

«Το δεύτερο μεγάλο έργο υποδομής για το οποίο έχω μιλήσει πολλές φορές αφορά φυσικά τον δρόμο. Στις 31/10 θα ανοιχτούν οι προσφορές και εκτιμούμε ότι έως το τρίτο τρίμηνο του επόμενου έτους θα έχουμε ανάδοχο για την εκκίνηση του έργου. Ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό για την Πέλλα και με αναπτυξιακό πρόσημο. Διότι μου θυμίσατε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των προϊόντων μετακινούνται εκ των πραγμάτων μέσα από αυτό το οδικό δίκτυο. Άρα δεν είναι μόνο ένα ζήτημα εξυπηρέτησης των κατοίκων της Πέλλας, είναι και ένας δρόμος ο οποίος έχει εκ των πραγμάτων πολύ μεγάλο αναπτυξιακό πρόσημο. Είναι μία από τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει ώστε να σιγουρευτούμε ότι δεν θα υπάρχει καμία Περιφερειακή Ενότητα της χώρας η οποία θα βρίσκεται σε απομόνωση και πια είμαστε σίγουροι ότι το έργο αυτό θα μπορέσει να δρομολογηθεί με εξασφαλισμένους χρηματοδοτικούς πόρους», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι δύο νέες μεγάλες παρεμβάσεις έρχονται να ενταχθούν σε ένα χαρτοφυλάκιο έργων υποδομών, αναπλάσεων, αρδευτικών δικτύων και κοινωφελών πρωτοβουλιών υψους 110 εκατ. ευρώ που διοχετεύονται στην ΠΕ Πέλλας μέσω του ΕΣΠΑ, του Ταμείο Ανάκαμψης, του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, και του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για Θέματα Αυτοδιοίκησης Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δημήτρης Παπαγιαννίδης, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο Αντιπεριφερειάρχης για την ΠΕ Πέλλας Ιορδάνης Τζαμτζής, ο Δήμαρχος Έδεσσας Δημήτρης Γιάννου, ο Δήμαρχος Αλμωπίας Χρήστος Μπάτσης, η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου, ο Δήμαρχος Πέλλας Γρηγόρης Στάμκος, οι βουλευτές Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Καρασμάνης, Διονύσης Σταμενίτης και Λάκης Βασιλειάδης, η Διευθύντρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης, και ο Διευθυντής του Γραφείου Προέδρου της ΝΔ και Γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης.

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους αγροτών της Πέλλας. Κατά τη συζήτηση οι παραγωγοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους με την ταχεία καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ για τις καταστροφές που υπέστη πέρυσι η σοδειά τους, αναφέρθηκαν στις προκλήσεις που προκαλεί στον τομέα τους η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ζήτησαν τη στήριξη της πολιτείας για την αντιμετώπισή τους.

«Ασχολούμαστε πολύ με τα θέματα του αγροτικού τομέα. Έχουμε λύσει πολλά προβλήματα, δεν τα έχουμε λύσει όλα. Ξέρετε ότι είμαστε εν μέσω μίας πρωτοφανούς διεθνούς κρίσης, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να κατηγορηθεί αυτή η κυβέρνηση ότι δεν έχει σκύψει πάνω στα προβλήματα των αγροτών και εδώ πέρα είμαστε να λύσουμε κι άλλα προβλήματα. Χαίρομαι που αναγνωρίζετε και τη δουλειά που έχει γίνει στον ΕΛΓΑ, γιατί πράγματι είναι σημαντική. Εν μέσω μεγάλων καταστροφών εκταμιεύθηκαν πολλά χρήματα με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι στο παρελθόν», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για το 2021 ο ΕΛΓΑ διέθεσε περισσότερα από 92 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημιώσεις για τις καταστροφές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο στην ΠΕ Πέλλας, που συνιστά το μεγαλύτερο ποσό σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

