Πολιτική

ΥΠΕΞ για συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου: Παράδειγμα για τις χώρες της περιοχής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με την οποία οροθετούνται οι θαλάσσιες ζώνες τους.

«H Eλλάδα χαιρετίζει την επίτευξη Συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών τους, μέσω και των διαμεσολαβητικών προσπαθειών των ΗΠΑ και ιδιαίτερα του Ανώτατου Συμβούλου για Ενεργειακή Ασφάλεια Amos Hochstein», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει ότι, «η Συμφωνία αυτή θα συμβάλλει στην ειρήνη και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία ήδη αντιμετωπίζει σειρά προκλήσεων.

Καταδεικνύει ότι η διευθέτηση διαφορών μεταξύ χωρών όσον αφορά την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών είναι δυνατή μόνον μέσω του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου.

Ως εκ τούτου αποτελεί παράδειγμα, το οποίο οφείλουν να ακολουθήσουν όλες οι χώρες της περιοχής».

Η ανακοίνωση καταλήγει, αναφέροντας:«Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει συνάψει ήδη δύο συμφωνίες για την οριοθέτηση της ΑΟΖ, με Ιταλία και Αίγυπτο και έχει συμφωνήσει με την Αλβανία για την παραπομπή του ζητήματος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης».

Μπάιντεν: Ιστορική η συμφωνία Ισραήλ - Λιβάνου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν την ιστορική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου για την οριοθέτηση των ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Όπως σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, «η ενέργεια — ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο — θα πρέπει να χρησιμεύει ως εργαλείο συνεργασίας, σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας και όχι ως εργαλείο σύγκρουσης».

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε και στον ρόλο των ΗΠΑ, λέγοντας ότι μετά από αρκετούς μήνες διαμεσολάβησης, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν να τερματίσουν επίσημα τη διαμάχη τους για τα θαλάσσια σύνορα. Όπως πρόσθεσε, «η συμφωνία που ανακοινώθηκε από τις δύο κυβερνήσεις προβλέπει την ανάπτυξη ενεργειακών πεδίων προς όφελος και των δύο χωρών, δημιουργώντας τις βάσεις για μια πιο σταθερή και ευημερούσα περιοχή και αξιοποιώντας νέους ζωτικούς ενεργειακούς πόρους για τον πλανήτη. Είναι πλέον κρίσιμο όλα τα μέρη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να εργαστούν προς την υλοποίηση της. Η συμφωνία προστατεύει επίσης την ασφάλεια και τα οικονομικά συμφέροντα του Ισραήλ που είναι κρίσιμα για την προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Παρέχει στον Λίβανο την δυνατότητα να αρχίσει την εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων. Και προωθεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και του αμερικανικού λαού σε μια πιο σταθερή, ευημερούσα και ολοκληρωμένη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με μειωμένους κινδύνους νέων συγκρούσεων».





Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: “Την σκότωσα αλλά ακόμα δεν αισθάνομαι τίποτα για εκείνη”

Κώστας Ηλιάκης: Βίντεο με την στιγμή που το τουρκικό F-16 πέφτει στο μαχητικό του ήρωα Σμηναγού

“Παγιδευμένοι”: αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)