Μένιος Φουρθιώτης: Η εισαγγελική πρόταση για τους πυροβολισμούς

Η πρόταση του εισαγγελέα για τους πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του Μένιου Φουρθιώτη, τους οποίους κατηγορείται ότι σκηνοθέτησε.

Την ενοχή του Μένιου Φουρθιώτη για κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος και την ενοχή των τριών συγκατηγορουμένων του ενώπιον του ΜΟΔ, για την υπόθεση των σκηνοθετημένων επιθέσεων έξω από το σπίτι του τηλεπαρουσιαστή, ζήτησε από τους δικαστές ο Εισαγγελέας Έδρας, Σωτήρης Μουγιούκος.

Ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου για δύο πλημμελήματα που αφορούν ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή και ψευδή καταγγελία , αντί των κατηγοριών κακουργηματικού βαθμού που εισάγονται στο δικαστήριο και αφορούν ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη οπλοκατοχή, σχετικά με πυροβολισμούς που ο ίδιος "παρήγγειλε" από συγκατηγορουμένους του έξω από το σπίτι του τον Απρίλιο του 2021. Κατά τον εισαγγελικό λειτουργό, ο κατηγορούμενος παρουσιαστής "προκάλεσε την απόφαση στους συγκατηγορούμενούς του να προμηθευτούν όπλο, όχι όμως το συγκεκριμένο όπλο, δηλαδή το Καλάσνικοφ που τελικά χρησιμοποίησαν οι δράστες".

Κατά τον εισαγγελέα , τόσο ο Φουρθιώτης όσο και οι δύο συγκατηγορούμενοι του, που αντιμετωπίζουν το αδίκημα της συγκρότησης συμμορίας με σκοπό την τέλεση αξιόποινων πράξεων, πρέπει να απαλλαγούν.

Ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε την ενοχή των δυο συγκατηγορουμένων του τηλεπαρουσιαστή, για την επίθεση με Καλάσνικοφ σε βάρος τριών αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ. Συγκεκριμένα, για τον έναν εξ αυτών ζήτησε ενοχή για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και για τον άλλο ενοχή για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Τέλος, για τον τέταρτο κατηγορούμενο, ο οποίος δικάζεται για αδικήματα που αφορούν κατοχή ναρκωτικών, ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του, όπως κατηγορείται.

Όπως ανέφερε ο κ. Μουγιούκος , ο Μένιος Φουρθιώτης έχοντας απολέσει την αστυνομική φρουρά και προκειμένου να πετύχει την επαναφορά των αστυνομικών φρουρών ως ευπαθής στόχος, προκάλεσε στους δύο εκ των τριών συγκατηγορουμένων του, την απόφαση να πυροβολήσουν στην οικία του τον Απρίλιο του 2021. Ο κατηγορούμενος, όπως τόνισε ο εισαγγελέας, κατέθεσε στην συνέχεια ψευδώς στις αστυνομικές αρχές ότι άγνωστοι δράστες πυροβόλησαν έξω από το σπίτι του για να τον εκφοβίσουν.

Με την έναρξη της σημερινής διαδικασίας ο Μένιος Φουρθιώτης υποστήριξε ότι την προηγούμενη Παρασκευή δέχθηκε τηλεφώνημα με απόκρυψη και ο άνθρωπος που βρίσκονταν στην άλλη άκρη της γραμμής, αφού του αποκάλυψε τα στοιχεία της ταυτότητάς του, του είπε πως έχει παρακολουθήσει όσα έχουν συμβεί στη δίκη και πως έχει να δηλώσει πολλά πράγματα. Ωστόσο, επικαλούμενος ότι φοβάται, επέλεξε αντί να εμφανιστεί στο ακροατήριο να δώσει κατάθεση σε συμβολαιογράφο. Πρόεδρος και Εισαγγελέας διευκρίνισαν στον τηλεπαρουσιαστή πως στην παρούσα δίκη δεν μπορεί να γίνει χρήση της κατάθεσης που επικαλέστηκε ο Φουρθιώτης καθώς έχει ολοκληρωθεί η αποδεικτική διαδικασία.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Πέμπτη με τις αγορεύσεις των συνηγόρων.

