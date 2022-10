Κόσμος

Βασιλιάς Κάρολος Γ' : Η ημερομηνία της στέψης του

Οι αλλαγές στη στέψη του νέου μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου. Το μήνυμα του Παλατιού.

Ανακοινώθηκε από το Μπάκιγχαμ η ημερομηνία για την τελετή στέψης του Βασιλιά Κάρολου του Γ.

Η τελετή θα γίνει κατά την παράδοση των τελευταίων 1000 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Γουέστιμνιστερ Άμπεϊ.

Ο 73χρονος Κάρολος έγινε βασιλιάς με το θάνατο της μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ, τον περασμένο μήνα, όμως ο ίδιος και η σύζυγός του, Καμίλα, θα στεφθούν βασιλιάς και βασίλισσα επισήμως το Σάββατο 6 Μαΐου.

«Η στέψη θα αντικατοπτρίσει το ρόλο του μονάρχη σήμερα και για το μέλλον, ενώ θα έχει ρίζες σε βαθιές παραδόσεις και τελετές», αναφέρεται από το Παλάτι.

Οι βασιλιάδες και οι βασίλισσες της Αγγλίας κι αργότερα της Βρετανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, στέφονται στο Γουεστμινστερ από το 1066. Ο Κάρολος, ο 41ος μονάρχης μετά τον Γουίλιαμ, γίνεται ο γηραιότερος που στέφεται μονάρχης.

Η Ελισάβετ, την ίδια ώρα, κρατά το ρεκόρ της μακροβιότερης βασίλισσας, αφού πέθανε σε ηλικία 96 ετών, μετά από 70 χρόνια στο θρόνο.

Όπως αναφέρουν τα βρετανικά Μέσα, ο Κάρολος θέλει να μετριάσει τις συνήθεις εκδηλώσεις γύρω από τη στέψη του, σκεπτόμενος τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στη χώρα τους.

Το παλάτι αναφέρει ότι, θα διατηρήσει «την ουσία» της παραδοσιακής τελετής, «αναγνωρίζοντας το πνεύμα των καιρών μας».

Η στέψη της Ελισάβετ, στις 2 Ιουνίου 1953, ήταν η πρώτη που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, μία κίνηση για την οποία φέρεται να την είχε «σπρώξει» ιδιαιτέρως ο σύζυγός της Φίλιππος.

Η στέψη της Ελισάβετ, στις 2 Ιουνίου 1953, ήταν η πρώτη που μεταδόθηκε από την τηλεόραση και θεωρήθηκε ορόσημο για τον εκσυγχρονισμό της μοναρχίας. Κράτησε τρεις ώρες, ενώπιον 8.251 προσκεκλημένων και την παρακολούθησαν από τις τηλεοράσεις τους 27 εκατομμύρια Βρετανοί – σε συνολικό πληθυσμό 36 εκατομμυρίων εκείνη την εποχή. Σύμφωνα με τις επιθυμίες του Καρόλου όμως, η τελετή τώρα θα είναι μικρότερης διάρκειας, λιγότερο ακριβή και πιο αντιπροσωπευτική της σύγχρονης βρετανικής κοινωνίας.

Οι προετοιμασίες για τη στέψη αποκαλούνται «Επιχείρηση Χρυσή Σφαίρα».

Στην τελετή, ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι παρουσιάζει πρώτα τον νέο βασιλιά και οι παριστάμενοι τον επευφημούν. Στη συνέχεια, ο μονάρχης δίνει τον όρκο της στέψης, ένα κείμενο που συντάχθηκε το 1688 και με αυτό δεσμεύεται «να κάνει ό,τι είναι δυνατόν» για να διαφυλάξει την Αγγλικανική Εκκλησία και την προτεσταντική πίστη. Ο Κάρολος, καθισμένος στον ξύλινο θρόνο του βασιλιά Εδουάρδου, που χρησιμοποιείται σε όλες τις στέψεις μετά το 1626, θα δεχτεί στη συνέχεια την ευλογία του αρχιεπισκόπου και τα σύμβολα της βασιλείας του, όπως το σκήπτρο και το στέμμα.

Το Αμπεϊ είναι ο τόπος όλων των βασιλικών τελετών, μεταξύ των οποίων και η κηδεία της Ελισάβετ, αλλά και ο γάμος του πρίγκιπα Γουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον.

Ο Κάρολος Γ είναι βασιλιάς όχι μόνο του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και 14 κοινοπολιτειών, μεταξύ των οποίων στην Αυστραλία, την Τζαμάικα, την Παπούα – Νέα Γουινέα, τον Καναδά και την Νέα Ζηλανδία.

