Οικονομία

Δεκαετές ομόλογο: Έσπασε… το φράγμα του 5% η απόδοση του

Αρνητικά επηρέασαν τις αγορές ομολόγων οι απαισιόδοξες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την πορεία τόσο της παγκόσμιας όσο και της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Υποχωρούν σήμερα οι τιμές των ομολόγων σε όλες σχεδόν τις αγορές. Στην εγχώρια αγορά η απόδοση του 10ετούς ξεπέρασε για μία ακόμη φορά το φράγμα του 5%.

Αρνητικά επηρέασαν τις αγορές ομολόγων οι απαισιόδοξες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την πορεία τόσο της παγκόσμιας όσο και της ευρωπαϊκής οικονομίας ειδικότερα. Στην ετήσια Εκθεση του το ΔΝΤ (World Economic Outlook) προβλέπεται ότι περίπου το 30% των πλέον ανεπτυγμένων οικονομιών του πλανήτη θα εισέλθουν σε ύφεση το 2023.

Το ΔΝΤ αναγνωρίζει ότι οι Κεντρικές Τράπεζες είναι υποχρεωμένες να κινηθούν «επί ξηρού ακμής» προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πληθωριστική έκρηξη, καθώς μία υπέρμετρα περιοριστική νομισματική πολιτική θα επιδεινώσει περαιτέρω τις προοπτικές ανάκαμψης των οικονομιών.

Στο μεταξύ ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν δήλωσε σήμερα ότι το εργαλείο της «αύξησης των επιτοκίων από την ΕΚΤ μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό όπλο σε σύγκριση με εκείνο της μείωσης του χαρτοφυλακίου των ομολόγων που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο της».

Στο ΗΔΑΤ, καταγράφηκαν συναλλαγές 130 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 60 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 5,06% από 4,92% χθες έναντι 2,30% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 2,76% από 2,6% που έκλεισε χθες.

Στην αγορά συναλλάγματος ενισχύεται ελαφρώς το ευρώ έναντι του δολαρίου με αποτέλεσμα το ευρωπαϊκό νόμισμα να διαπραγματεύεται νωρίς το απόγευμα στα 0,9731 δολάρια από τα 0,9698 δολάρια που άνοιξε η αγορά. Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου που ανακοίνωσε η ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 0,9723 δολάρια.

