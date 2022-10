Τοπικά Νέα

Ληστεία με ομηρία: ελεύθεροι αφέθηκαν οι συλληφθέντες επ΄ αυτοφώρω (εικόνες)

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους οι τέσσερις νεαροί που προκάλεσαν πανικό στην Θεσσαλονίκη. Τι απάντησαν για τα αλεξίσφαιρα γυναίκα με διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ και τον οπλισμό.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή Θεσσαλονίκης οι τέσσερις νεαροί που κατηγορούνται ότι αποπειράθηκαν να ληστέψουν κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην οδό Μοναστηρίου, αλλά εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό της επιχείρησης, όταν, επιχειρώντας να καταστρέψουν την κάμερα ασφαλείας, προκάλεσαν ηλεκτρολογική βλάβη, με συνέπεια να πέσουν τα ρολά ασφαλείας.

Στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι, τρεις Έλληνες κι ένας Αλβανός (ηλικίας 18 και 22 ετών) αρνήθηκαν ότι επιχείρησαν να ληστέψουν το μαγαζί, ενώ φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι πήγαν να λύσουν τις διαφορές που είχαν με τον ιδιοκτήτη τού καταστήματος λόγω ενός παλιότερου επεισοδίου.

Σε ό,τι αφορά τα αλεξίσφαιρα γιλέκα με διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και τα όπλα (αεροβόλο όπλο, γκλοπ, μαχαίρια) που κατηγορούνται ότι κατείχαν, φαίνεται να απολογήθηκαν πως ούτε τα έφεραν πάνω τους ούτε ήταν δικά τους, αλλά τα «βρήκαμε μέσα στην επιχείρηση και ήταν κρυμμένα». Ακόμη αρνήθηκαν ότι έδεσαν με tire-up τον πακιστανικής καταγωγής υπάλληλο του καταστήματος.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη, υπό τους εξής περιοριστικούς όρους: εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου διαμονής τους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή χρηματικής εγγυοδοσίας ύψους 2000 ευρώ (έκαστος).

Σε βάρος τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας, παράνομη βία, αντιποίηση της Αρχής, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, σωματικές βλάβες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

