Πέθανε η Άντζελα Λάνσμπερι

Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός που σημαδεύτηκε από τους ρόλους της ως συγγραφέας.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών η ηθοποιός Άντζελα Λάνσμπερι, η οποία έγινε διάσημη από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην αμερικανική τηλεοπτική σειρά «Η συγγραφέας ντετέκτιβ» (Murder, She Wrote).

Η ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή στον ύπνο της, στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, μόλις πέντε ημέρες πριν από τα 97α γενέθλιά της, ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Στην τηλεοπτική σειρά που εκτόξευσε τη φήμη της, η Άντζελα Λάνσμπερι υποδυόταν μια συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων που ερευνούσε μυστηριώδεις υποθέσεις στον ελεύθερο χρόνο της. Χάρη σε αυτήν, κέρδισε τέσσερις από τις συνολικά έξι Χρυσές Σφαίρες που κατέκτησε στην καριέρα της.

Γεννημένη στην Αγγλία, η Λάνσμπερι είχε εμφανιστεί σε πολλά μιούζικαλ και περισσότερες από 60 ταινίες από τη δεκαετία του 1940. Τιμήθηκε επίσης με Όσκαρ το 2014 για το σύνολο της προσφοράς της.

Ο σύζυγός της, ο ηθοποιός και παραγωγός Πίτερ Σο, έφυγε από τη ζωή το 2003.

Η κηδεία της ηθοποιού θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, αλλά η ημερομηνία της δεν ανακοινώθηκε.

