Champions League: Ο Μπαπέ και το ρεκόρ, η “λαχτάρα” της Ρεάλ και η Μακάμπι

Αναλυτικά το πανόραμα της 4ης αγωνιστικής στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ποιες ομάδες "εξασφάλισαν" την πρόκριση στους “16”.

Την βραδιά που η Παρί ΣΖ έχασε την ευκαιρία να εξασφαλίσει την πρόκριση της στους «16» του Champions League (1-1 με την Μπενφίκα), ο Κιλιάν Μπαπέ «έγραψε ιστορία» με την φανέλα του συλλόγου, όντας ο αρχισκόρερ όλων των εποχών στη διοργάνωση (με 31 γκολ ξεπέρασε τον Καβάνι).

Το «πρώτο πιάτο» της 4ης αγωνιστικής «σημαδεύτηκε» από τη δεύτερη σερί νίκη της Τσέλσι επί της Μίλαν (2-0), το «διπλό» της Λειψίας στη Σκωτία επί της Σέλτικ, που έβαλε τους Γερμανούς σε... τροχιά πρόκρισης, ενώ η Ρεάλ έμεινε «όρθια» στη Βαρσοβία απέναντι στη Σαχτάρ με το buzzer beater του Ρούντιγκερ (1-1) και προκρίθηκε και μαθηματικά στους «16».

Την ημέρα που τα ισπανικά και γαλλικά μέσα ενημέρωσης έκαναν εκτενή αναφορά στο ενδεχόμενο αποχώρησης του Κιλιάν Μπαπέ από την Παρί Σεν Ζερμέν, ακόμη και τον προσεχή Ιανουάριο, ο Γάλλος στράικερ της Παρί Σεν Ζερμέν «έγραψε ιστορία» για το σύλλογο του Παρισιού με το γκολ που πέτυχε επί της Μπενφίκα.

Ο 23χρονος σταρ άνοιξε το σκορ για τους «πρωτευουσιάνους» με πέναλτι στο 40ό λεπτό, γκολ νούμερο 31 με την φανέλα των πρωταθλητών της Ligue 1 στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη σε επίπεδο συλλόγων.

Ο Μπαπέ έγινε έτσι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στα χρονικά της Παρί στο Champions League, αφήνοντας πίσω του τον Έντινσον Καβάνι με 30, ενώ ακολουθούν οι Νεϊμάρ (21), Ιμπραΐμοβιτς (20) και Άνχελ Ντι Μαρία (14).

Η πρωτοπόρος του γαλλικού πρωταθλήματος, πάντως, δεν κατάφερε να γίνει η δεύτερη ομάδα μετά την Μάντσεστερ Σίτι που θα «τσεκάρει» το «εισιτήριο» για τους «16» του θεσμού από την 4η αγωνιστική. Η Μπενφίκα, έμεινε «όρθια» (και αήττητη) και με 8 βαθμούς ισοβαθμεί με τους Παριζιάνους και κρατά την τύχη στα χέρια της. Βασικός σε ένα ακόμη ματς για τους «Λουζιτανούς» ήταν κάτω από τα δοκάρια ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.

Η Τσέλσι έκανε το 2Χ2 κόντρα στην Μίλαν

Μέσα σε μία εβδομάδα, η Τσέλσι έκανε το 2Χ2 απέναντι στη Μίλαν, επί ιταλικού εδάφους (2-0) κι απέκτησε τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η αποβολή του Τομόρι στο 18΄ «έκοψε στα δύο» τους «ροσονέρι» και, πλέον, η ομάδα του Στέφανο Πιόλι θα χρειαστεί να κάνει δύο νίκες στα εναπομείναντα ματς για να έχει ελπίδες ότι θα συνεχίσει στα νοκ άουτ.

«Λαχτάρησε» η Ρεάλ

Η δεύτερη μεγάλη έκπληξη της βραδιάς λίγο έλλειψε να γίνει στη Βαρσοβία, όπου η τυπικά γηπεδούχος Σαχτάρ Ντόνετσκ κρατούσε το «τρίποντο» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 95ο λεπτό. Τότε ο Ρούντιγκερ ισοφάρισε για τους «μερένγκες», που έμειναν αήττητοι και προκρίθηκαν στους «16», ενώ οι Ουκρανοί βρέθηκαν στην 3η θέση, πίσω από τη δεύτερη Λειψία.

Το «τρίποντο» των Ουκρανών έδωσε μεγάλο ενδιαφέρον στο 6ο γκρουπ, καθώς γερά στο «κόλπο» της πρόκρισης μπήκε και η Λειψία με το «διπλό» στη Γλασκώβη επί της Σέλτικ (2-0). Οι Γερμανοί με τη δεύτερη σερί νίκη τους επί των πρωταθλητών Σκωτίας έφτασαν τους 6 βαθμούς, ένα λιγότερο από την δεύτερη Σαχτάρ και τρεις από την πρωτοπόρο Ρεάλ.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης πέρασε αλλαγή στην ενδεκάδα της Σέλτικ αντί του Φουρουχάσι στο 66ο λεπτό και είχε μία καλή στιγμή στο 75΄ για να σκοράρει.

Η Ντόρτμουντ έχασε την ευκαιρία ν΄ ακολουθήσει από σήμερα την Σίτι στους «16», μετά το 1-1 που παραχώρησε στη Σεβίλη. Με το ίδιο σκορ τελείωσε και ο αγώνας ανάμεσα στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ και στη Σάλτσμπουργκ, με τους Αυστριακούς να έχουν το «πάνω χέρι» για την πρόκριση στον 5ο όμιλο.

«Κλείδωσε» την πρόκριση η Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι έγινε η πρώτη ομάδα από τις «32», που μετά το 0-0 με την Κοπεγχάγη, εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκριση για τους νοκ άουτ αγώνες του Champions League, δύο... στροφές πριν το φινάλε της φάσης των ομίλων.

Ως το απόλυτο φαβορί για να κάνει το 4Χ4 στον 7ο όμιλο πήγε στο «Πάρκεν Στάντιον» για να παίξει με την Κοπεγχάγη του ενός βαθμού, η πρωτοπόρος Μάντσεστερ Σίτι. Στο 11΄ δε μέτρησε το γκολ του Ρόντρι (το VAR... είδε χέρι πριν σκοράρει ο Ισπανός), στο 25΄ ο Μαχρέζ νικήθηκε από τον Γκραμπαρά στο πέναλτι που εκτέλεσε και στο 30΄ οι «Πολίτες» έμειναν με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Σέρχιο Γκόμεθ (πάλι μέσω του VAR φάνηκε το φάουλ που έκανε ο Ισπανός).

Με τον Ερλινγκ Χάαλαντ στον πάγκο σε όλο το ματς, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα απέσπασε «λευκή» ισοπαλία από την Κοπεγχάγη (δεύτερος βαθμός), έφτασε στους 10 κι εξασφάλισε το πρώτο «εισιτήριο» από το 7ο γκρουπ για τους «16» του Champions League. Πλέον, ανάλογα με το αποτέλεσμα του αγώνα που ακολουθεί ανάμεσα στη Ντόρτμουντ και στη Σεβίλη, θα ξεκαθαρίσει ποια ομάδα θα διεκδικήσει την πρωτιά με την Σίτι.

Η Μακάμπι Χάιφα έκανε το «μπαμ» επί της Γιουβέντους

«Φωτιά» έβαλε η Μακάμπι στον 8ο όμιλο με την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, μετά από τρεις σερί ήττες και πρώτη στην έδρα της, έπειτα από 20 χρόνια στο Champions League. Οι Ισραηλινοί με απόλυτο πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Ομέρ Ατζίλι, επικράτησαν με 2-0 της Γιουβέντους, η οποία μία εβδομάδα νωρίτερα είχε «σπάσει το ρόδι» με το 3-1 επί της Μακάμπι στο Τορίνο.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League έχει ως εξής:

1ος όμιλος

Νάπολι-Άγιαξ: 12/10

Ρέιντζερς-Λίβερπουλ: 12/10

2ος όμιλος

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπριζ: 12/10

Λεβερκούζεν-Πόρτο: 12/10

3ος όμιλος

Μπαρτσελόνα-Ίντερ: 12/10

Πλζεν-Μπάγερν Μονάχου: 12/10

4ος όμιλος

Τότεναμ-Άιντραχτ Φρ.: 12/10

Σπόρτινγκ Λισ.-Μαρσέιγ: 12/10

5ος όμιλος

Μίλαν-Τσέλσι: 0-2 (21΄ πεν. Ζορζίνιο, 34΄ Ομπαμεγιάνγκ)

Ντιναμό Ζ.-Σάλτσμπουργκ: 1-1 (40΄ Λιούμπιτσιτς - 12΄ Ζάιβαλντ)

6ος όμιλος

Σαχτάρ-Ρεάλ Μαδρίτης: 1-1 (46΄ Ζούμπκοφ - 90΄+5 Ρούντιγκερ)

Σέλτικ-Λειψία: 0-2 (75΄ Βέρνερ, 84΄ Φόρσμπεργκ)

7ος όμιλος

Κοπεγχάγη-Μάντσεστερ Σ.: 0-0

Ντόρτμουντ-Σεβίλη: 1-1 (35΄ Μπέλινγχαμ - 18΄ Νιανζού)

8ος όμιλος

Μακάμπι Χ.-Γιουβέντους: 2-0 (7΄, 42΄ Ατζίλι)

Παρί ΣΖ-Μπενφίκα: 1-1 (40΄ πεν. Μπαπέ - 62΄ πεν. Ζοάο Μάριο)