F-16: η Τουρκία, η Γερουσία των ΗΠΑ και οι τροπολογίες

Γιατί τέθηκε, προς ώρας, εκτός του νομοσχεδίου, η τροπολογία του Μενέντεζ. Οι “πανηγυρισμοί” της Άγκυρας, η εν ισχύ τροπολογία – “μπλόκο” του Κρις Πάπας και το δικαίωμα για βέτο.

Εκτός του νομοσχεδίου της Γερουσίας για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ (NDAA) τέθηκαν οι τροπολογίες που επέβαλαν προϋποθέσεις στην Τουρκία για την αναβάθμιση των F-16, μεταξύ των οποίων ήταν να μην πετούν τα αεροσκάφη στον ελληνικό εναέριο χώρο και να μην χρησιμοποιούνται σε υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά εδάφη.

Η αναίρεση των εν λόγω τροπολογιών έγινε εξαιτίας της απόφασης να αφαιρεθούν όλες οι τροπολογίες που δεν είχαν εξασφαλίσει ευρεία συναίνεση, καθώς ο πρόεδρος της Επιτροπής Αμυντικών Υποθέσεων της Γερουσίας υποστήριξε ότι ήθελε το τελικό κείμενο της Γερουσίας να περιλαμβάνει μόνο τις τροπολογίες για τις οποίες δεν υπήρχαν διαφωνίες.

Επιπλέον, ιδιαίτερο ρόλο για την τροπή που πήραν τα πράγματα σχετικά με τις τροπολογίες για τα F-16 φαίνεται ότι έπαιξαν οι επιφυλάξεις που εξέφρασαν οι Ρεπουμπλικάνοι συμπρόεδροι των Επιτροπών Διεθνών Σχέσεων και Άμυνας στη Γερουσία. Μάλιστα σε αυτές τις επιφυλάξεις ήρθε να προστεθεί και η παρασκηνιακή πίεση που άσκησε ο Λευκός Οίκος, ο οποίος επιθυμεί να μην περιορίζονται οι διαθέσιμες επιλογές του από τέτοιες δεσμευτικές τροπολογίες.

Ωστόσο, η ανάλογη τροπολογία για τα F-16 που κατατέθηκε από τον βουλευτή Κρις Πάπας έχει ήδη περάσει στην εκδοχή του νομοσχεδίου της Βουλής των Αντιπροσώπων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η τύχη των τροπολογιών θα αποφασιστεί κατά την διαπραγμάτευση που θα γίνει μεταξύ της Βουλής και της Γερουσίας για την τελική εκδοχή του NDAA.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ανεξαρτήτως του νομοσχεδίου NDAA ο γερουσιαστής Μενέντεζ διατηρεί το δικαίωμα ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας να προβάλει βέτο στην έγκριση αμυντικών συμβάσεων.

Πανηγυρισμοί στην Τουρκία

Έκτακτη είδηση έγινε στο τουρκικό πρακτορείο «Αναντολού» η φερόμενη ως άρση των περιορισμών για την πώληση F-16 στην Τουρκία από την πλευρά της αμερικανικής Γερουσίας. Όπως ήταν φυσικό, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ακολούθησαν πλείστες αναρτήσεις σε βασικές ενημερωτικές ιστοσελίδες στην Τουρκία.

Ενδεικτικά, η "Σαμπάχ" αναφέρει: «Κρίσιμο βήμα για την πώληση των F-16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία!» και σημειώνει πως «Η Γερουσία των ΗΠΑ συνήλθε για να οριστικοποιήσει το νομοσχέδιο NDAA, το οποίο περιλαμβάνει τον αμυντικό προϋπολογισμό του 2023. Ακόμα συζητούνται σχεδόν 900 προσθήκες στο νομοσχέδιο».

Στο άρθρο της τουρκικής εφημερίδας σημειώνονται και τα εξής:

«Βήμα για τα F-16 από τις ΗΠΑ: Καταργήθηκε ο όρος για πώληση στην Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Κογκρέσου, αφαιρέθηκαν από το νομοσχέδιο και οι δύο προσθήκες που εισηγήθηκαν ο Δημοκρατικός Γερουσιαστής του Νιου Τζέρσεϊ Μενέντεζ και ο γερουσιαστής του Μέριλαντ Chris Van Hollen, οι οποίοι επιζητούσαν να θέσουν υπό όρους την αγορά F-16 από τις ΗΠΑ.

Αφού η Γερουσία ολοκληρώσει το νομοσχέδιο NDAA, θα συνταχθεί κοινό κείμενο με την εισήγηση της Βουλής των Αντιπροσώπων και θα σταλεί για έγκριση στο γραφείο του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Μια παρόμοια προσθήκη-προϋπόθεση, η οποία αφορούσε στην αγορά F-16 από την Τουρκία, προστέθηκε και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο νομοσχέδιο NDAA, αλλά και αυτές οι προσθήκες αναμένεται να αφαιρεθούν στο κοινό κείμενο. Αναφέρεται ότι οι διπλωματικές προσπάθειες της Τουρκίας προς την Ουάσιγκτον ήταν αποτελεσματικές όσον αφορά αυτή την αλλαγή που συνέβη στο κείμενο της Γερουσίας».

ΣΥΡΙΖΑ: σοβαρή ήττα του «δόγματος Μητσοτάκη»

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αναφέρεται ότι «Με την απόφαση που έλαβε χθες η Γερουσία να απορρίψει τους όρους που περιόριζαν την πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F-16, η Τουρκία όχι μόνο δεν τιμωρείται για την ευθεία αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Ελλάδας και την υπογραφή νέων παράνομων μνημονίων με τη Λιβύη, αλλά επιβραβεύεται. Η απόφαση αυτή αποτελεί άλλη μια εξαιρετικά σοβαρή ήττα του δόγματος Μητσοτάκη, του "πιστού και προβλέψιμου συμμάχου" που τα δίνει όλα χωρίς να διεκδικεί τίποτα. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, που η Ρωσία αναβαθμίζει τις σχέσεις της με το ψευδοκράτος. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καθίσταται ολοένα και πιο επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα».

