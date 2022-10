Παράξενα

O γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ πήρε στο κυνήγι... αλεπού (βίντεο)

Ο Λάρι, ο διάσημος γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ, απαθανατίστηκε από κάμερες ασφαλείας έξω από την έδρα της βρετανικής κυβέρνησης και κατοικία της πρωθυπουργού, Λιζ Τρας, να καταδιώκει έναν... ανεπιθύμητο επισκέπτη.

Μια μικρή αλεπού έφτασε σε απόσταση αναπνοής. Ο Λάρι την εντόπισε να κρύβεται μέσα στις φυλλωσιές απέναντι από το Νο 10 της Ντάουνινγκ στριτ, στο κέντρο του Λονδίνου, και... την πήρε στο κυνήγι, με τη διπλάσια σε μέγεθος αλεπού να απομακρύνεται αρχικά.

Αλλά η αλεπού, η οποία ήταν εξίσου επίμονη, επανεμφανίστηκε, με τη γάτα να την κοιτάζει επίμονα. Το βίντεο τελειώνει με την ηττημένη αλεπού να απομακρύνεται και τον Λάρι να... απολαμβάνει την κυριαρχία του.

Ο Λάρι κατοικεί στην Ντάουνινγκ Στριτ από τις 15 Φεβρουαρίου 2011 και ήταν ο πρώτος γάτος της Ντάουνινγκ στριτ που του απονεμήθηκε ο τίτλος του κυνηγού ποντικιών.

Night all x https://t.co/zUD9BLuWtu — Larry the Cat (@Number10cat) October 9, 2022

Προσλήφθηκε από το καταφύγιο ζώων Battersea Dogs and Cats Home κατόπιν σύστασης για τις δεξιότητές του στο κυνήγι των ποντικών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις.

«Ο Λάρι περνάει τις μέρες του καλωσορίζοντας του επισκέπτες, επιθεωρώντας τα μέτρα ασφαλείας και δοκιμάζοντας διάφορα έπιπλα αντίκες ως προς το πόσο άνετα είναι για ξάπλες. Οι καθημερινές του ευθύνες περιλαμβάνουν επίσης την εξεύρεση λύσεων για τον πληθυσμό των ποντικών στην κατοικία», αναφέρει το site της Ντάουνινγκ Στριτ.

