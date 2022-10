Κοινωνία

Βιασμός στον Κολωνό - Γιαγιά 12χρονης: ο 53χρονος ζητούσε γυμνές φωτογραφίες με τα αδέλφια της (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η γιαγιά της ανήλικης για τον εφιάλτη του κοριτσιού, τα διαρκή τηλέφωνα και μηνύματα και την πρόταση της συζύγου του 53χρονου να “κουκουλωθεί” η υπόθεση, έναντι ανταλλάγματος.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Τετάρτη η γιαγιά της 12χρονης, που βρίσκεται στο επίκεντρο της φρικτής υπόθεσης βιασμού από αρκετούς άνδρες, για την οποία έχουν ήδη συλληφθεί τόσο ο 53χρονος που φέρεται να την βίαζε και να την εξέδιδε, όσο και ένας 42χρονος ο οποίος φέρεται να έχει βιάσει πολλές φορές το κορίτσι, γύρω στις 10 φορές, σύμφωνα με την μαρτυρία της ανήλικης.

Η γιαγιά της 12χρονης, λίγες ώρες μετά την συγκλονιστική μαρτυρία του θείου του κοριτσιού, είπε μεταξύ άλλων πως η σύζυγος του 53χρονου έδινε στην οικογένεια του κοριτσιού 10.000 ευρώ για να «κουκουλώσουν» την υπόθεση, αλλά και ότι ο 53χρονος ζητούσε από την 12χρονη να του στείλει γυμνές φωτογραφίες και από τα μικρότερα αδελφάκια της!

Όπως είπε η γιαγιά της 12χρονης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, «Είμαστε σε άθλια κατάσταση, δεν μπορείτε να καταλάβετε… Η γυναίκα του πήγε σπίτι και προσπάθησε να πληρώσει την μάνα του παιδιού για να μη μιλήσει, να αποσύρει την καταγγελία και λέει η μάνα του “φύγε από ‘δω, μη σε θάψω”. Δεν πληρώνεται η ψυχολογία του παιδιού και η τιμή του, ενός 12χρονου παιδιού με δέκα χιλιάρικα… ούτε με εκατομμύρια! Δηλαδή, αν ήμουν εγώ στη θέση της, δεν ξέρω τι θα έκανα. Πώς κρατήθηκε η κοπέλα, γιατί είναι μια κοπελίτσα μικρή κι αυτή, είναι 35-36 χρόνων, παντρεύτηκε μικρή και έκανε παιδιά. Πως κρατήθηκε… Δεν ξέρω, εγώ δεν θα κρατιόμουν αν ήμουν στη θέση της».

«Δεν αποκάλυψε το παιδί… το παιδί το είχα εδώ εγώ. Ερχότανε και ήταν συνέχεια άρρωστο: έκλαιγε, “πονάει το κεφάλι μου”, “πονάει η κοιλιά μου”, “πονάει εκείνο”… “Τί έχεις παιδί μου;”. Δεν ήθελε το παιδί να μιλήσει. Το κράταγα εδώ, “μείνε μαζί μου, έλα να πάμε εδώ, έλα εκεί”. Χτύπαγαν τα τηλέφωνα, τα μηνύματα και σηκώνονταν και έφευγε κλαίγοντας. Απλά ανακαλύψαμε όλα αυτά στο τηλέφωνο, στο τηλέφωνο τα βρήκαμε όλα αυτά.

Τα μηνύματα τα είδανε αυτοί που ξέρουνε και τα παιδιά εδώ.. Είδαμε μόνο κάτι μηνύματα, ότι “να μπεις στο μπάνιο να βγάλεις γυμνές φωτογραφίες”, “να βγάλει φωτογραφίες γυμνή και να τις ανεβάσεις”, να του τις στείλει και όχι μόνο το μικρό κορίτσι, να βγάλει και απ’ τις αδερφές του γυμνές και να τις στείλει!», είπε η γιαγιά του κοριτσιού.

Μάλιστα, όπως προσέθεσε, «Και ζητούσε φωτογραφίες. Δεν ξέρω και το μικρό που είναι 7 χρόνων αν ζητούσε κι από αυτό, αλλά για δυο αδερφές που έχει πιο μεγάλες, ζητούσε φωτογραφίες. Είδαμε τα μηνύματα τότε και βρίσαμε, δεν ξέραμε καν όμως ποιος είναι. Δεν ξέραμε ποιος είναι, είδαμε τα μηνύματα, τα σβήσαμε, τον πήραμε, τον βρίσαμε, τι να κάνουμε δεν ξέραμε…Τι να πω. Από τη μέση και κάτω έδειχνε τις φωτογραφίες, δεν έδειχνε το πρόσωπο. Στις φωτογραφίες δεν ήταν αυτός γυμνός. Εγώ είμαι δίπλα τους (ενν. στα παιδιά) μέρα νύχτα. Δεν τα αφήνω από κοντά, τα προσέχω…Είμαι κοντά στα παιδιά. Τα προσέχουμε τόσο πολύ που… δεν ξέρω πως έγινε αυτό, δεν ξέρω πως έγινε».

Εν τω μεταξύ, το κατώφλι του ανακριτή θα περάσει σήμερα το μεσημέρι ο 53χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι βίαζε και εξέδιδε το 12χρονο κορίτσι έναντι αμοιβής εδώ και μήνες στον Κολωνό, μαζί με τον 42χρονο συγκατηγορούμενό του, που κατηγορείται ότι πλήρωσε για να βιάσει το παιδί.





