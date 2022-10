Οικονομία

Τρόλεϊ - Στάση εργασίας: Ποιες ώρες “τραβούν χειρόφρενο”

Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ. Ποιες ώρες δεν θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας.



Στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν σήμερα Τετάρτη 12 Οκτωβρίου οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ.

Όπως ανακοινώθηκε, από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. δεν θα κυκλοφορήσουν τα τρόλεϊ στην Αθήνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ, τα αιτήματα είναι η άμεση υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας και η αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοπροσληφθέντων εργαζομένων.



Τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, δηλαδή μετρό, τραμ λεωφορεία και ηλεκτρικός θα κυκλοφορούν κανονικά.

