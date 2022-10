Υγεία - Περιβάλλον

Προσωπικός γιατρός: ανοίγει η πλατφόρμα για τις 10 ειδικότητες

Ποιες ειδικότητες θα ενταχθούν στον θεσμό του "Προσωπικού Γιατρού". Πώς εγγράφονται οι πολίτες.

Ξεκινά σήμερα, 12 Οκτωβρίου, η διαδικασία ένταξης στον θεσμό του "Προσωπικού Γιατρού" των γιατρών 10 ειδικοτήτων με βασική εκπαίδευση την παθολογία.

Αυτό σημαίνει ότι μέχρι να συμπληρωθεί ο ικανός αριθμός συμβεβλημένων στον "Προσωπικό Γιατρό" δεν θα ισχύουν πρόστιμα για τους πολίτες. Το Υπουργείο Υγείας δίνει χρονικό περιθώριο περίπου 20 ημερών στους γιατρούς ειδικοτήτων, για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού.

Να σημειωθεί πώς απαιτούνται περίπου 500 ειδικοί γιατροί για να καλυφθούν με επάρκεια οι ανάγκες των κατοίκων του λεκανοπεδίου Αττικής, όπου εντοπίζονται και οι περισσότερες ελλείψεις, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Υγείας.

Οι δέκα ειδικότητες:

αιματολογίας,

γαστρεντερολογίας,

ενδοκρινολογίας – διαβητολογίας,

καρδιολογίας,

νευρολογίας,

νεφρολογίας,

ρευματολογίας,

παθολογικής ογκολογίας,

πνευμονολογίας-φυματιολογίας και

φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

Οι γιατροί που θα δεχθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ως Προσωπικοί γιατροί, θα έχουν μία σειρά υποχρεώσεων απέναντι σε πολίτες, αφού θα πρέπει να εγγράψουν στη λίστα τους πελάτες τους ώστε να τους δημιουργήσουν τον Ατομικό Ψηφιακό Φάκελο Υγείας αλλά και για να παρακολουθούν την πορεία της υγείας τους.

Πώς επιλέγουν οι πολίτες Προσωπικό γιατρό

Μέχρι σήμερα ως Προσωπικοί γιατροί είχαν αναλάβει Παθολόγοι και Γενικοί Γιατροί. Όσον αφορά στους πολίτες, ήδη 4,5 εκατ. έχουν εγγραφεί στον δικό τους προσωπικό γιατρό ενώ συνολικά δικαιούχοι είναι 8 εκατ. πολίτες.

Όσοι εγγραφούν θα έχουν προτεραιότητα από 1/1/2023, κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Ο πολίτης εγγράφεται με ελεύθερη επιλογή σε "Προσωπικό Γιατρό", μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό ιατρό, όπου η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του πολίτη, αυτοπροσώπως σε δομή υγείας Π.Φ.Υ. ή σε προσωπικό ιατρό, μέσω των φαρμακείων.

