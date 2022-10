Κόσμος

Πολωνία: διαρροή στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πολωνικός φορέας διαχείρισης για τη διαρροή.

Η Πολωνία ανακοίνωσε σήμερα πως εντόπισε μια διαρροή σε μια από τις γραμμές του αγωγού Ντρούζμπα, ο οποίος φέρνει πετρέλαιο από τη Ρωσία στην Ευρώπη, και δήλωσε πως πιθανόν να οφείλεται σε ατύχημα, αν και το περιστατικό αυξάνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών προμηθειών της Ευρώπης.

Η ανακάλυψη της διαρροής στον κύριο αγωγό μέσω του οποίου μεταφέρεται ρωσικό πετρελαιο στη Γερμανία, έγινε χθες, Τρίτη, το βράδυ, σύμφωνα με την πολωνική εταιρεία διαχείρισης αγωγών PERN.

«Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για τυχαία ζημιά», δήλωσε τηλεφωνικά στο Ρόιτερς ο Ματέους Μπέργκερ, ο κορυφαίος πολωνός αξιωματούχος που είναι αρμόδιος για τις ενεργειακές υποδομές. Πρόσθεσε πως δεν υπάρχουν λόγοι για να πιστέψει κάποιος πως η διαρροή οφείλεται σε σαμποτάζ.

Η PERN ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε ότι αυτή τη στιγμή οι ακριβείς αιτίες της διαρροής παραμένουν άγνωστες. Εντοπίσθηκε σε ένα τμήμα του αγωγού που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων από την πόλη Πλοκ της κεντρικής Πολωνίας.

Εκπρόσωπος της PERN αρνήθηκε να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο αγωγός πετρελαίου Ντρούζμπα, η ονομασία του οποίου σημαίνει «φιλία» στα ρωσικά, είναι ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο και προμηθεύει με ρωσικό πετρέλαιο μεγάλο μέρος της κεντρικής Ευρώπης, περιλαμβανομένων της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Λευκορωσίας, της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας, της Τσεχικής Δημοκρατία και της Αυστρίας.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε δημιουργηθεί ζήτημα απο τη διαρροή φυσικού αερίου στον αγωγό Nord Stream 1, στη Δανία και τη Σουηδία.

