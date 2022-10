Οικονομία

Αναγνωστόπουλος: Το “καλάθι με τα 50 προϊόντα” μπορεί να ακριβαίνει, αλλά με αργό ρυθμό... (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Γ.Γ. Εμπορίου για τις 31 κατηγορίες αγαθών, την εθελοντική προσπάθεια για συγκράτηση των τιμών και τις συχνές εναλλαγές προϊόντων. Πότε θα τεθεί σε εφαμρογή το μέτρο.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τετάρτη ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, αναφορικά με το «καλάθι με τα 50 προϊόντα» σε κάθε σούπερ μάρκετ, που θα επιδιωχθεί, σε εθελοντική βάση, από την επιχείρηση να μην ανατιμηθούν ή έστω να συγκρατηθούν σε χαμηλά επίπεδα οι τυχόν αυξήσεις τιμών.

Απαντώντας στα ερωτήματα του Γιώργου Παπαδάκη και της Μαρίας Αναστασοπούλου, οι οποίοι μετέφεραν διαμαρτυρίες και σχόλια πολλών τηλεθεατών για τα προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στο «καλάθι», στην βάση των 31 κατηγοριών που υποδείχθηκαν από το Υπ. Ανάπτυξης, ο κ. Αναγνωστόπουλος είπε ότι αντιλαμβάνεται τις αντιδράσεις, αλλά «για να είναι αποτελεσματικό ένα τέτοιο καλάθι, πρέπει να είναι περιορισμένο, διότι αν το ανοίξουμε σημαντικά, θα μειωθεί η ουσία του».

«Θα προσπαθήσουν να συγκρατηθούν οι τιμές, με ιδιωτική πρωτοβουλία και στην λογική του ανταγωνισμού», σημείωσε για τα προϊόντα στο «καλάθι», σημειώνοντας ακόμη πως «Ο σκοπός είναι το καλάθι αυτό να ανατιμάται με πιο αργό ρυθμό από όσο συμβαίνει σε άλλα προϊόντα», λέγοντας ότι «για τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις ανατιμήσεις, μειώνεται η επιβάρυνση που μπορεί να έχουν για την αγορά αυτών των βασικών προϊόντων».

Ο Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή ανέφερε ότι «οι ανατιμήσεις που βλέπουμε σε όλα τα προϊόντα δεν οφείλονται σε αισχροκέρδεια, αυτές υπάρχουν αλλά είναι περιορισμένες περιπτώσεις. Οι αυξήσεις τιμών οφείλονται στην αύξηση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς».

Ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος διευκρίνισε πως «κάθε σούπερ μάρκετ μπορεί να περιλάβει όποιο προϊόν κρίνει κατάλληλο για να βάλει σε αυτό το καλάθι. Αν εμείς προτείναμε συγκεκριμένο προϊόν να μπει σε κάθε καλάθι, θα ετίθετο θέμα ανταγωνισμού. Κάθε εταιρεία θα πρέπει να προσέχει τα προϊόντα στο καλάθι της, ώστε να μην έχουν μεγάλες ανατιμήσεις, γιατί αυτό θα βλάψει και την φήμη της εταιρείας», ενώ συμπλήρωσε πως κάθε σούπερ μάρκετ θα αποφασίσει και ποια σήμανση θα υπάρχει σε αυτά για να τα αναγνωρίζουν οι καταναλωτές.

«Η λίστα αυτή είναι δυναμική, θα υπάρχουν αλλαγές, αλλά οι βασικές κατηγορίες είναι αυτές που έχουν περιγραφεί. Τα προϊόντα θα μπορούν να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, κάθε 15 ημέρες θα αλλάζουν τα προϊόντα στο καλάθι κάθε σούπερ μάρκετ», σημείωσε ο Γ.Γ. Εμπορίου.

Σημείωσε ακόμη ότι «οι προσφορές των σούπερ μάρκετ δεν καλύπτουν όλα τα προϊόντα στο καλάθι, αλλά μερικά από αυτά», καθώς και ότι από τις 31 κατηγορίες «λείπουν τα φρούτα και τα λαχανικά, καθώς πωλούνται φθηνότερα στις λαϊκές και προτρέπονται οι καταναλωτές να ψωνίζουν από εκεί. Αντιστοίχως, για τα νωπά κρέατα που πωλούνται στα κρεοπωλεία, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για λόγους ανταγωνισμού».

Σχετικά με το πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο, «σε 10 – 15 ημέρες υπολογίζουμε να έχουμε ολοκληρώσει όλη την διαδικασία και να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο από τα τέλη Οκτωβρίου».

Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος είχαν σήμερα τηλεδιάσκεψη με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ).

Από τον ΣΕΒΤ μετείχαν ο Πρόεδρος, Γιάννης Γιώτης, οι Αντιπρόεδροι Γρηγόρης Αντωνιάδης και Ευστάθιος Λοϊζος, ο Γενικός Γραμματέας, Μανώλης Καραμολέγκος, τα μέλη του ΔΣ, Αγγελική Οικονόμου, Μαρία Αναργύρου Νίκολιτς και Αλέξανδρος Κίκιζας και η Γενική Διευθύντρια, Βάσω Παπαδημητρίου.





Μετά τη σύσκεψη ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:



«Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ζήτησε από την βιομηχανία τροφίμων να συμμετάσχει στην προσπάθεια για το «καλάθι του νοικοκυριού» με εποικοδομητικό τρόπο έτσι ώστε να «χτίσουμε» ένα καλάθι προϊόντων που θα προσφέρεται στον Έλληνα καταναλωτή στις χαμηλότερες δυνατές τιμές, κάτω από τον πληθωρισμό. Ο Σύνδεσμος αποδέχτηκε την πρόταση του Υπουργείου, δεσμεύτηκε να ενημερώσει τα μέλη του και να εργαστεί εποικοδομητικά με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ ώστε το καλάθι του νοικοκυριού να έχει επιτυχία και να βοηθήσει σημαντικά στη διαβίωση του ελληνικού νοικοκυριού μέσα σ’ αυτές τις πρωτοφανώς δύσκολες συνθήκες. Η Κυβέρνηση ασφαλώς θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες σε όλο το μήκος της αγοράς για να επιτύχει τις καλύτερες δυνατές τιμές για τον Έλληνα καταναλωτή».

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Χρυσής Αυγής: αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας Φύσσα καταθέτουν στο Εφετείο

O γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ πήρε στο κυνήγι... αλεπού (βίντεο)

Champions League: Ο Μπαπέ και το ρεκόρ, η “λαχτάρα” της Ρεάλ και η Μακάμπι