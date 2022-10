Κόσμος

Ρωσία: συλλήψεις υπόπτων για την έκρηξη στη Γέφυρα της Κριμαίας

Σε συσκευασίες από φιλμ ήταν κρυμμένα τα εκρηκτικά αναφέρει η ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε οκτώ υπόπτους για την επίθεση με εκρηκτικά που σημειώθηκε το Σάββατο στη γέφυρα της Κριμαίας, που συνδέει την προσαρτημένη ουκρανική χερσόνησο με το ρωσικό έδαφος.

Σε ανακοίνωσή της η FSB επεσήμανε ότι έχουν συλληφθεί πέντε Ρώσοι και «τρεις πολίτες της Ουκρανίας και της Αρμενίας», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

«Ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε 22 παλέτες με ρολά πλαστικού φιλμ συσκευασίας, συνολικού βάρους 22.770 κιλών», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε η FSB, τα εκρηκτικά είχαν σταλεί στις αρχές Αυγούστου με πλοίο από το λιμάνι της Οδησσού, στην Ουκρανία, προς το Ρουσέ της Βουλγαρίας. Στη συνέχεια πέρασαν από το λιμάνι Πότι της Γεωργίας και μέσω της Αρμενίας έφτασαν οδικώς στη Ρωσία.

Η ρωσική υπηρεσία επεσήμανε ότι τα εκρηκτικά εισήλθαν στη Ρωσία στις 4 Οκτωβρίου με φορτηγό που είχε πινακίδες κυκλοφορίας Γεωργίας. Αυτό έφτασε στις 6 Οκτωβρίου, δύο ημέρες πριν από την επίθεση, στη ρωσική επαρχία Κρασνοντάρ, στα σύνορα με την Κριμαία.

Σύμφωνα με την FSB, «αυτή την τρομοκρατική ενέργεια» οργάνωσε η υπηρεσία Πληροφοριών του στρατού της Ουκρανίας και ο διευθυντής της Κίριλο Μπουντάνοφ. Πράκτορας του Κιέβου συντόνισε τη μεταφορά των εκρηκτικών και ήταν σε επαφή με διάφορους μεσάζοντες.

Η έκρηξη του Σαββάτου προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα της Κριμαίας, η οποία συνδέει την ουκρανική χερσόνησο την οποία προσάρτησε το 2014 η Μόσχα με το ρωσικό έδαφος. Λίγο μετά την έκρηξη αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων και των τρένων στη γέφυρα.

Οι ρωσικές αρχές αναφέρουν ότι για την έκρηξη ευθύνεται ένα παγιδευμένο με εκρηκτικά φορτηγό.

