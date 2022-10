Οικονομία

Ρόδος - "μαϊμού" προϊόντα: Βαριά "καμπάνα" σε επιχειρήσεις (εικόνες)

Πρόστιμα επέβαλε, για παρεμπόριο, η ΔΙΜΕΑ σε αποθήκες χονδρικής πώλησης και καταστήματα στη Ρόδο.



Πρόστιμα συνολικού ύψους 107.250 ευρώ επέβαλε, για παρεμπόριο, η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) σε αποθήκες χονδρικής πώλησης και καταστήματα στη Ρόδο.

Στελέχη της ΔΙΜΕΑ πραγματοποίησαν χθες και σήμερα ελέγχους σε αποθήκες χονδρικής πώλησης και καταστήματα στη Ρόδο, σε συνέχεια των ελέγχων που πραγματοποίησε η υπηρεσία το προηγούμενο διάστημα και αξιοποίησης σχετικών πληροφοριών.

Εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 15.996 τεμάχια απομιμητικών εμπορευμάτων και επιβλήθηκαν πρόστιμα σε εννέα επιχειρήσεις συνολικού ύψους 107.250 ευρώ.

