“Smyrna di Levante”: Θεσσαλονίκη – Σμύρνη ενώθηκαν με πλοίο (εικόνες)

Εγκαινιάζεται η ακτοπλοϊκή γραμμή που θα ενώνει τη Θεσσαλονίκη με τη Σμύρνη. Πόσες ώρες θα διαρκεί το ταξίδι και πόσο θα στοιχίζει. Οι αντιδράσεις.

Σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσει το πρώτο εμπορικό του δρομολόγιο το πλοίο από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, προς το λιμάνι της Σμύρνης.

Το πλοίο θα αναχωρεί από Θεσσαλονίκη για Σμύρνη κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και από Σμύρνη για Θεσσαλονίκη κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, για ένα ταξίδι που θα διαρκεί έως 14 ώρες. Έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 948 επιβάτες και 55 φορτηγά ή 315 ΙΧ οχήματα.

Οι αναχωρήσεις θα γίνονται στις 19:00.

Για την εξυπηρέτησή του, στο λιμάνι έχει δημιουργηθεί η απαιτούμενη υποδομή πλεύρισης, αλλά και διεξαγωγής όλων των απαιτούμενων ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΘ, καθώς το γεγονός ότι η Τουρκία βρίσκεται εκτός ζώνης Σένγκεν, σημαίνει απαιτητικότερες τελωνειακές και άλλες διαδικασίες για επιβάτες και φορτία.

Το «Smyrna di Levante» έκανε προχθές, Δευτέρα, το πρώτο δοκιμαστικό του δρομολόγιο και επισήμως ξεκινά σήμερα.

Πόσο στοιχίζει το εισιτήριο

Το εισιτήριο καταστρώματος και σαλονιού για έναν ενήλικα κοστίζει 81 ευρώ. Η λεγόμενη αεροπορική θέση κοστίζει 95 ευρώ, ενώ τα παιδιά από 2 έως 10 ετών θα πληρώνουν μισό εισιτήριο. Νεογέννητα και παιδιά έως και 2 ετών θα πληρώνουν μόνο τους φόρους.

Το πλοίο προσφέρει καμπίνες με διαφορετικές χωριτικότητες και ανάλογη κλιμάκωση των τιμών. Συγκεκριμένα, διαθέτει 41 τετράκλινες καμπίνες με ιδιωτικό μπάνιο, έξι δίκλινες καμπίνες με ιδιωτικό μπάνιο, 18 δίκλινες καμπίνες με κοινόχρηστο μπάνιο, δύο τετράκλινες καμπίνες για ΑμεΑ και έξι σουίτες δύο επιβατών η καθεμία.

Ακόμη, όσοι επιλέξουν να πάρουν μαζί το όχημά τους με το πλοίο, που έχει τη δυνατότητα μεταφοράς 300 ΙΧ και 55 φορτηγών, τα ναύλα κοστίζουν 150 ευρώ για ΙΧ έως 4,25 μέτρα και 160 ευρώ για μεγαλύτερα.

Αν ο επιβάτης επιλέξει ταξίδι με επιστροφή τότε παίρνει 10% έκπτωση στο εισιτήριο και στην καμπίνα και 15% στην τιμή του αυτοκινήτου.

Ο τουρκικός Τύπος «χαιρετίζει» τη σύνδεση

«Ιδού αυτό ταιριάζει στο Αιγαίο», αναφέρεται σε άρθρο της εφημερίδας Χουριέτ, στο οποίο σημειώνεται ότι, «σε μια εποχή που η Ελλάδα προσπαθεί να προκαλέσει στο Αιγαίο και ονειρεύεται 12 ναυτικά μίλια, έγινε ένα σημαντικό βήμα μεταξύ των δύο χωρών που θα συμβάλει στο εμπόδιο. Ξεκίνησαν δρομολόγια φέριμποτ μεταξύ Σμύρνης και Θεσσαλονίκης. Φέριμποτ που ξεκίνησε από Σμύρνη ήρθε στη Θεσσαλονίκη».

Στις φωτογραφίες του άρθρου έχει τεθωρακισμένα με σημαίες Ελλάδας – ΗΠΑ και γράφει «όχι έτσι», σε αντιπαραβολή με τις φωτογραφίες του πλοίου που έχει σημαίες Ελλάδας – Τουρκίας και γράφει «γραμμή φιλίας», αναφέροντας «έτσι πρέπει να είναι».

«Οι δύο άκρες του Αιγαίου συναντήθηκαν», αναφέρεται στο άρθρο της Μιλιέτ, όπου περιγράφονται τα πρακτικά, όπως, οι τιμές των εισιτηρίων.

