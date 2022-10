Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης: Πατέρας κατηγορείται ότι βίαζε την κόρη του για χρόνια

Νέο σοκ με την σύλληψη 40χρονου, ο οποίος φέρεται να βίαζε την ανήλικη κόρη του τα τελευταία τρία χρόνια.



Την ώρα που η ελληνική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τις αποκαλύψεις της πολύκροτης υπόθεσης του βιασμού και της εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό, μια νέα υπόθεση βιασμού ανήλικης από τον πατέρα της βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 40χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αθήνα με τις κατηγορίες της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και γενετήσιες πράξεις με ανήλικη και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών, κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στις 10 Οκτωβρίου το μεσημέρι η 14χρονη πήγε στο νοσοκομείο Παίδων. Εκεί είδαν σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές. Αργά το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα συνελήφθη ο πατέρας της, Αιγύπτιος, 40 ετών ο οποίος στις 10 το πρωί της Πέμπτης απολογείται στον 13ο ανακριτή.

Ο 40χρονος κατηγορείται πως βίαζε την ίδια του την κόρη τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ η τελευταία πράξη, έγινε την Κυριακή 9 Οκτωβρίου.

