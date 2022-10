Τεχνολογία - Επιστήμη

Η NASA στέλνει αερόστατο εξερεύνησης στην Αφροδίτη (βίντεο)

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, και τη χρήση "aerobot" οι επιστήμονες επιδιώκουν να ανακαλύψουν τα μυστικά της Αφροδίτης.

Η Αφροδίτη, είναι από τους πλανήτες που έχουν κεντρίσει το ερευνητικό ενδιαφέρον των επιστημόνων τα τελευταία χρόνια.

Μπορεί το περιβάλλον της να μην είναι καθόλου φιλικό στη ζωή, όμως τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, μπορούν να δώσουν απαντήσεις για την... ιστορία του πλανήτη αυτού.

Μεταξύ των αποστολών που προετοιμάζονται και σχεδιάζονται για την εξερεύνηση της Αφροδίτης βρίσκεται και ένα αερόστατο που θα μπορέσει να διεισδύσει στις πυκνές νεφώσεις του πλανήτη και θα κάνει συλλογή διαφόρων ειδών δεδομένων.

Ο λόγος για ένα «αερομπότ» όπως το ονομάζει το Εργαστήριο Αεριώθησης της NASA (το JPL) που βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία του αερόστατου.

Οι μηχανικοί του JPL πραγματοποίησαν δύο δοκιμές ενός μοντέλου του αερομπότ σε μικρότερη κλίμακα από αυτό που θα ταξιδέψει στην Αφροδίτη.

Το αερόστατο με διάμετρο τεσσάρων μέτρων δοκιμάστηκε στην έρημο της Νεβάδα και τα αποτελέσματα ήταν πολύ ικανοποιητικά όχι μόνο όσον αφορά την πτητική του ικανότητα αλλά και τη λειτουργία των οργάνων καταγραφής δεδομένων.

Το αερόστατο που θα ταξιδέψει στην Αφροδίτη θα έχει διάμετρο δώδεκα μέτρων. Το αερομπότ θα ταξιδέψει με ένα σκάφος το οποίο θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη. Το σκάφος θα απελευθερώσει το αερόστατο που θα εισέλθει στο εσωτερικό της ατμόσφαιρας του πλανήτη και θα μεταδίδει τα δεδομένα που θα συλλέγει στο σκάφος που θα λειτουργεί ως τηλεπικοινωνιακός κόμβος. Η χρήση αερόστατων για την εξερεύνηση της Αφροδίτης αποτελεί πρόταση των ειδικών εδώ και αρκετά χρόνια ενώ έχει επίσης πέσει στο τραπέζι η αποστολή στην Αφροδίτη τεράστιων αερόστατων σχεδιασμένων να λειτουργούν ως μόνιμες επανδρωμένες μάλιστα ερευνητικές βάσεις.

Πηγή: Naftemporiki.gr

