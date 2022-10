Life

“Το Πρωινό” - Αθηνά Οικονομάκου: το θέατρο, η οικογένεια και το Ιnstagram

Τι λέει η ηθοποιός για την σχέση με τον σύζυγο της και για τα παιδιά της, την Μαίρη Συνατσάκη, την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί, αλλά και όσα ακούγονται για τις αμοιβές των influencers στο Instagram.

Καλεσμένη στο στούντιο της εκπομπής «Το Πρωινό» ήταν την Τετάρτη η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία μίλησε με τον Γιώργο Λιάγκα για την οικογένεια της, αλλά και τα επιχειρηματικά βήματα της, καθώς και για το Instagram ως “μέσο εργασίας και εισοδήματος”.

«Είμαι καλά, προσπαθώ να διατηρήσω τον γάμο μου όπως πρέπει, να είναι όλα όπως πρέπει για την οικογένεια μου, να είμαστε με τον Φίλιππο καλά. Προσπαθούμε να βρίσκουμε έστω ελάχιστο χρόνο μέσα στην ημέρα για να συζητάμε, ακόμη και τα προβλήματα της καθημερινότητας. Μιλάμε πάρα πολύ με τον Φίλιππο και κάνουμε και μικρές αποδράσεις, όσο το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις, μαζί με την οικογένεια», είπε η Αθηνά Οικονομάκου.

Γιώργος Λιάγκας και Αθηνά Οικονομάκου θυμήθηκαν και την πρώτη φορά που «συνεργάστηκαν», καθώς νεαρή και στα πρώτα βήματα της τότε η Αθηνά Οικονομάκου, είχε παίξει τον ρόλο του συνεντευξιαζόμενου για έναν «πιλότο εκπομπής», με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιάγκα.

Η Αθηνά Οικονομάκου αναφέρθηκε στην επιστροφή της στο θέατρο, μετά από περίπου 8 χρόνια, σε παράσταση με συμπρωταγωνιστή τον Νίκο Μουτσινά, μίλησε για τα επιχειρηματικά βήματα της και την συνεργασία της με την Μαίρη Συνατσάκη, ενώ ρωτήθηκε και για το Instagram.

Ως κάτοχος ενός από τους λογαριασμούς με τους περισσότερους ακολούθους στην Ελλάδας, η Αθηνά Οικονομάκου ρωτήθηκε εάν αληθεύουν τα ποσά που ακούγεται ότι δίνονται σε influencers ως αμοιβή για post τους στο Instagram, με τον Γιώργο Λιάγκα να λέει πως κυκλοφορούν φήμες ακόμη και για πληρωμή 6.000 ευρώ για μια ανάρτηση.

«Υπάρχουν κάποιοι που το δουλεύουν σωστά και το χρησιμοποιούν στο πλαίσιο του μάρκετινγκ», είπε η Αθηνά Οικονομάκου, λέγοντας πως «κάποια πολύ μεγάλα ονόματα μπορεί και να παίρνουν μεγάλα ποσά, αν έχουν μεγάλη επιδραστικότητα, ώστε να τα δίνουν τα ποσά αυτά κάποιες εταιρείες».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την συνέντευξη της Αθηνάς Οικονομάκου στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

