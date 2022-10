Αθλητικά

Breakdance: 17χρονη Ελληνίδα στις κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου

Ολοταχώς προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου πηγαίνει η μαθήτρια, που επίσης διαπρέπει στο σχολείο της.

Συγκαταλέγεται στις 8 καλύτερες αθλήτριες breakdance στον κόσμο, είναι μόλις 17 χρονών, ζει στη Θεσσαλονίκη και έχει βάλει στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024!

Το λεπτοκαμωμένο κορίτσι, με τα μακριά μαλλιά δεμένα σε πλεξίδα, η Έλλη Αναστασίου με το ψευδώνυμο «Bgirl Elli», καταφέρνει εδώ και χρόνια να βρίσκεται στην κορυφή του breakdance και να ατενίζει με προσδοκίες ακόμη και τους Ολυμπιακούς, στους οποίους πρόσφατα εντάχθηκε το συγκεκριμένο άθλημα. Το απίστευτο, ωστόσο, για τη 17χρονη, που καταφέρνει να στριφογυρίζει με χάρη πάνω στο κεφάλι της και να έχει απαράμιλλη ευελιξία, είναι ότι από τα 7 έως τα 11 της χρόνια είχε αναγκαστεί να μετακινείται με πατερίτσες και καροτσάκι εξαιτίας ενός προβλήματος στο ισχίο της!

«Έψαχνα μετά την πολύμηνη ακινησία μου να βρω ένα άθλημα, δοκίμασα στίβο και κολύμβηση και κατέληξα στο breakdance, που δεν επηρεάζει την κατάσταση του ισχίου μου, γιατί είμαι κυρίως… ανάποδα» εξηγεί χαριτολογώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το 17χρονο κορίτσι.

«Μου άρεσε το breakdance», συνεχίζει, «γιατί συνδυάζει την προσωπική έκφραση με τον αθλητισμό και την κίνηση και, το πιο σημαντικό, μου δίνει μεγάλη χαρά».

Μαθήτρια πλέον της Γ΄Λυκείου και έχοντας ως στόχο τις σπουδές σε διοίκηση επιχειρήσεων και marketing, η Ελλη καταφέρνει να συνδυάζει το διάβασμα με τις δίωρες προπονήσεις, 4 φορές την εβδομάδα.

«Αν έχεις πρόγραμμα, τα προλαβαίνεις όλα. Μ΄αρέσει να παλεύω με τον εαυτό μου και να εκφράζομαι μέσα από το breakdance. Άλλωστε πάνω στη σκηνή ο καθένας βγάζει τον χαρακτήρα του κι εγώ, όταν ανεβαίνω, είμαι πολύ χαρούμενη και περνάω καλά».

Πρώτη σε αγόρια και κορίτσια 13-17 χρόνων

Σε κάποιους αγώνες, οι συμμετοχές είναι μεικτές και η Έλλη διαγωνίζεται με αγόρια και κορίτσια 13 έως 17 χρόνων. «Έχω βγει πρώτη κάθε φορά που διαγωνίζομαι και με αγόρια» λέει η πρωταθλήτρια Ελλάδας και πρόσφατα και Βαλκανιονίκης. Όταν μάλιστα, για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, καλείται να κάνει μια μικρή επίδειξη στη μικρή μαρμάρινη πλατεία, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου , σημείο- συνάντησης νεαρών που κάνουν skate, η Έλλη κάνει προθέρμανση και απτόητη αρχίζει τις… ιπτάμενες φιγούρες της αποσπώντας επιφωνήματα θαυμασμού! «Δεν ντρέπομαι πια να χορέψω σε ανοικτούς χώρους, το ΄χω ξεπεράσει αυτό» εξηγεί.

Τους επόμενους μήνες η νεαρή πρωταθλήτρια είναι προσκεκλημένη για να συμμετάσχει σε διάφορους αγώνες breakdance, καθώς το άθλημα αρχίζει πλέον να έχει όλο και περισσότερους οπαδούς και ο ανταγωνισμός μεταξύ των αθλητών μεγαλώνει.

«Υπάρχει μεγάλη διαφορά τα τελευταία χρόνια γιατί όταν ξεκίνησα, δε διδασκόταν σε σχολές αλλά τώρα, έχει ενταχθεί στους Ολυμπιακούς και προσελκύει περισσότερο κόσμο» λέει η Έλλη εκφράζοντας την προσδοκία να συσταθεί σύντομα και στην Ελλάδα Oμοσπονδία breakdance προκειμένου να κινήσει τις διαδικασίες, για να δημιουργηθεί ομάδα που θα συμμετέχει στους προσεχείς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Έλλη δεν παραλείπει να αναφερθεί στη στήριξη του προπονητή της Βboy SaSpens, αλλά και της οικογένειάς της που βρίσκεται δίπλα της, για να συνεχίζει να κάνει αυτό που αγαπάει. Συνοδός της, άλλωστε, σε όλα της τα ταξίδια για τους αγώνες είναι η μητέρα της Ναταλί Χλίχλια η οποία, όπως λέει χαρακτηριστικά, αν και ανησυχούσε με τις δύσκολες ασκήσεις που έκανε η 17χρονη, μετά και την περιπέτεια της υγείας της, την καθησύχασε το γεγονός ότι έχει μάθει πια να ελέγχει το σώμα της και να προσέχει τον εαυτό της και το πιο σημαντικό, το breakdance την κάνει χαρούμενη και ευτυχισμένη.

