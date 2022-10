Life

“Ποιος Παπαδόπουλος”: Ξεκαρδιστικό το επεισόδιο της Τετάρτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα δούμε απόψε στο νέο ξεκαρδιστικό επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1, 'Ποιος Παπαδόπουλος"...

Απόψε στις 21:00 η ξεκαρδιστική συνέχεια του «Ποιος Παπαδόπουλος;», της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΨΙΝΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

Τα προβλήματα αρχίζουν για τους δυο μπαμπάδες όταν αποφασίζουν να χειριστούν μαζί ένα θέμα συμπεριφοράς του Αλέξανδρου στο σχολείο. Και τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα όταν ο Αλέξανδρος θα αποφασίσει να… εξαφανιστεί. Την ίδια στιγμή, η Μελίνα ανακαλύπτει την ενασχόληση της Περιστέρας με τα βιολογικά σαπούνια, τις κρέμες και τις κηραλοιφές και αποφασίζει να μοιραστεί κι αυτή μαζί της το δικό της πάθος για την αγγειοπλαστική. Ο παππούς όμως δεν είναι και πολύ σίγουρος ότι η ενασχόληση της Μελίνας με την δημιουργία κεραμικών είναι και τόσο αθώα και δεν πρόκειται να σταματήσει πουθενά μέχρι να την «ξεσκεπάσει»!.

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Νίκος Seymour Σταθόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

«Ποιος Παπαδόπουλος;»: Kάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.

#PoiosPapadopoulos

Τα επεισόδια της σειράς «Ποιος Παπαδόπουλος;» μπορείτε να τα δείτε στο site του ANT1

στο κανάλι του ΑΝΤ1 στο YouTube

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: αεροσκάφος - “γίγαντας” χάνει τροχό κατά την απογείωση (βίντεο)

Τροχαίο: Νεκρός οδηγός μηχανής - Συνελήφθη παίκτρια ριάλιτι

Βόλος: γυναίκα γέννησε νεκρό το μωρό της









Gallery