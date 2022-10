Οικονομία

Πετρέλαιο Θέρμανσης: Ανατροπή με πτώση τιμών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυο εικοσιτετράωρα πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης οι τιμές «προσγειώνονται» έως και 20 λεπτά χαμηλότερα

Ανατροπή στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς οι βίαιες διακυμάνσεις του καυσίμου στις τιμές Platts της Μεσογείου και οι σημερινές προβλέψεις για μεγαλύτερες μειώσεις τις επόμενες ημέρες μπορεί να προσγειώσουν τελικά την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα επίπεδα του 1,40 με 1,45 ευρώ το λίτρο (μετά την επιδότηση των 0,25 ευρώ το λίτρο).

Ωστόσο, όπως λένε στελέχη της αγοράς, τίποτε δεν είναι απόλυτο, καθώς χθες οι προβλέψεις ήταν για 1,53 με 1,55 ευρώ το λίτρο (ή και 1,60 ευρώ το λίτρο) και σήμερα πέφτουν στο 1,45 ευρώ το λίτρο.

«Μετά την απρόσμενη μικρή μείωση του πετρελαίου - βάσει και των προηγούμενων προβλέψεων που ήταν αυξητικές - και με πρόβλεψη τώρα μεγαλύτερων μειώσεων τις επόμενες ημέρες - ενώ υπήρχαν προβλέψεις για μεγάλες αυξήσεις - υπάρχει περίπτωση να δούμε το πετρέλαιο θέρμανσης, όταν ξεκινήσει η διάθεση του την Παρασκευή, στο 1,40 - 1,45 ευρώ. Τίποτα όμως δεν είναι απόλυτο, διότι εκεί που βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση, ξαφνικά γίνεται μείωση και η μείωση μπορεί να γίνει αύξηση», δηλώνει στην «Ημερησία» ο Γιώργος Ασμάτογλου, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων και Πρατηριούχων Καυσίμων.

Στις διεθνείς αγορές, η τιμή του πετρελαίου brent σήμερα ανεβαίνει προς τα 95 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση κοντά στο 0,50 - 0,60%.

Με αυτή την εικόνα αλλά και συνεκτιμώντας τη δυναμική που είχε η τιμή του καυσίμου τις προηγούμενες ημέρες, παράγοντες της αγοράς αποφεύγουν να κάνουν εκτιμήσεις για τους λόγους στους οποίους οφείλεται η σημερινή πτώση της τιμής. Κι ενώ η τιμή διάθεσης στη λιανική απέχει μόλις δυο 24ωρα αυτό που σημειώνουν χαρακτηριστικά είναι πως οι εκτιμήσεις για την τιμή της πρεμιέρας χαρακτηρίζονται, εν τελεί, από υψηλή αβεβαιότητα.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός στον Κολωνό - Θείος 12χρονης: παντρεμένο ζευγάρι ήθελε ραντεβού για να βιάσει το κορίτσι

Τροχαίο: Νεκρός οδηγός μηχανής - Συνελήφη παίκτρια ριάλιτι

Λάρισα: Ζήτησε από τον σύντροφό της να χωρίσουν και την απήγαγε