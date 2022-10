Life

“The 2Night Show” την Τετάρτη με Σοφρωνίου και Φαραζή

Ο Σοφρωνίου μιλάει για την απόφαση του να μετακομίσει στο Λονδίνο και η Φαραζή εξηγεί γιατί έμεινε 12 χρόνια μακριά από την τηλεόραση.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Τάσο Σοφρωνίου. Ο εκρηκτικός κριτής του «GNTM» μιλάει για την απόφασή του να μετακομίσει στο Λονδίνο, θυμάται τη συνεργασία του με την Isabella Blow της Αμερικανικής Vogue, αλλά και την πορεία του ως καθηγητής μόδας στη Φλωρεντία και το Παρίσι.

Επίσης, αναφέρεται στη συμμετοχή του στο φετινό «GNTM», στην επιστροφή του στην Ελλάδα, στη Βίκυ Καγιά και στον ρόλο της Σοφίας Χατζηπαντελή, δίνοντας τη δική του απάντηση στη σκληρή κριτική που δέχονται. Τέλος, αποκαλύπτει ότι ετοιμάζει το μεγαλύτερο project της ζωής του και μοιράζεται τα σχέδιά του για το μέλλον.

Στο πλατό του «The 2Night Show» έρχεται απόψε και η Σοφία Φαραζή. Η ταλαντούχα ηθοποιός εξηγεί πώς η τηλεοπτική σειρά «Big Bang» στάθηκε η αφορμή για να γνωρίσει τον άντρα της ζωής της, αλλά και γιατί πήρε τη μεγάλη απόφαση να απέχει 12 χρόνια από την τηλεόραση.

Ποιο πρόβλημα της είχε πει ο Σταμάτης Φασουλής ότι θα αντιμετωπίσει στα 40 της; Ποιο στοιχείο τη συνδέει, οικογενειακά, με τον Θανάση Αλευρά και τη Ματίνα Νικολάου; Πώς αντέδρασε η μονάκριβη κόρη της με την επιστροφή της στην τηλεοραση; Τέλος, η ανανεωμένη Σοφία μιλάει για τη σειρά «Παγιδευμένοι», στην οποία πρωταγωνιστεί, και εξηγεί γιατί ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά!

