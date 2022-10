Κοινωνία

Κηφισός: σορός εντοπίστηκε δίπλα από το ποτάμι

Πανικός προκλήθηκε από το αποτρόπαιο θέαμα στον Κηφισό.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος της Λαχαναγοράς το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στην αριστερή λωρίδα του δρόμου, ένα αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο και στην όχθη του ποταμού εντοπίστηκε ένα πτώμα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο άντρας αυτοπυρπολήθηκε και στη συνέχεια έπεσε στο κενό από την πεζογέφυρα. Πάνω του βρέθηκαν μόνο μερικά κλειδιά που οι αστυνομικοί προσπαθούν να βρουν που αντιστοιχούν.

Το τοπικό αστυνομικό τμήμα να έχει αναλάβει την υπόθεση.

