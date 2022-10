Πολιτική

ΚΥΣΕΑ: Εξοπλιστικά και τουρκικές προκλήσεις στο επίκεντρο

Συνεδρίασε το κυβερνητικό συμβούλιο εθνικής ασφαλείας. Τα θέματα που τέθηκαν.

Το κυβερνητικό συμβούλιο εθνικής ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) κατά την σημερινή τακτική συνεδρίασή του ασχολήθηκε με την έγκριση και την πορεία υλοποίησης εξοπλιστικών προγραμμάτων καθώς και αναβάθμισης συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου. Ασχολήθηκε επίσης με την ενδυνάμωση και επικαιροποίηση του προγράμματος πολιτικής προστασίας «ΑΙΓΙΣ» και με λειτουργικά και οργανωτικά ζητήματα του σχεδίου επέκτασης του φράχτη στον Έβρο.

Τέλος, συζητήθηκε η συνεχιζόμενη προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας στην περιοχή μας και την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Συμπεριφορά που, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Οικονόμου, αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα.

Στη σημερινή συνεδρίαση έλαβαν μέρος ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίρης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού πρέσβης Άννα Μαρία Μπούρα και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Θάνος Ντόκος.

