Life

“Παγιδευμένοι”: sneak preview από το επεισόδιο της Τετάρτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καθηλωτικές είναι οι εξελίξεις στην σειρά του ΑΝΤ1, “Παγιδευμένοι”. Πάρτε πρώτοι μια γεύση από το αποψινό επεισόδιο.

Μία δολοφονία ενώνει τον δρόμο δύο ανθρώπων, εγκλωβίζοντάς τους σε έναν κυκεώνα συνταρακτικών αποκαλύψεων.

Παγιδευμένοι στη δίνη καταλυτικών για τη ζωή τους γεγονότων, αναζητούν την αλήθεια και τη λύτρωση…

Δυνατή πλοκή, συγκλονιστικές εξελίξεις, μεγάλες ανατροπές.

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο, στις 22:00 στον ΑΝΤ1

«Πριν ξεκινήσεις ένα ταξίδι εκδίκησης, σκάψε δύο τάφους»

Κομφούκιος

Όσο ο πραγματικός ένοχος παραμένει ελεύθερος, ένας νέος μάρτυρας δίνει άλλη τροπή στις έρευνες. Η Άννα, ο Δημήτρης και ο Ανδρέας πείθουν τον Θοδωρή να μιλήσει.

Το κουβάρι αρχίζει να ξετυλίγεται, αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ο Αλέκος βρίσκει νέο ύποπτο για να του φορτώσει τον φόνο. Ποιος θα είναι αυτός;

Ο πατέρας της Μυρτώς αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Μέχρι πού θα φτάσει;

Ενώ η Άννα κι ο Δημήτρης προσπαθούν να βρουν περισσότερα στοιχεία για τη σύλληψη του δολοφόνου, ο Σταύρος σφίγγει τον κλοιό γύρω τους. Για να ξεφύγουν υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Κάτι που κανείς δεν φαντάζεται. Τι είναι αυτό που θα τους αφήσει όλους άφωνους;

Ακολουθεί sneak preview του αποψινού επεισοδίου:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

«Παγιδευμένοι»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 22:00

#Pagidevmenoi

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός στον Κολωνό: ένταλμα σύλληψης για τη μητέρα της 12χρονης

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: στάση εργασίας για τους εργαζόμενους

Ναυάγιο στα Κύθηρα: Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων





Gallery