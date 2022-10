Life

Mέγκαν Μαρκλ: Με έχουν πει τρελή, παρανοϊκή, υστερική

Αν και η ίδια δεν έδωσε κάποιο προσωπικό παράδειγμα για τις ονομασίες ή για το ποιος πιθανό να την αποκάλεσε με αυτές τις λέξεις, θέλησε να σημειώσει ότι η λέξη «τρελή», χρησιμοποιείται πολύ «άνετα».

Η δούκισσα του Sussex, συνομίλησε σε νέο επεισόδιο του podcast της, με τους Constance Wu, Jenny Slate και Deepika Padukone, για όσους τις αποκαλούν «τρελές» και ξεκίνησε την συζήτηση, λέγοντας στις γυναίκες, «Σηκώστε το χέρι αν σας έχουν αποκαλέσει ποτέ τρελή ή υστερική, ή τι θα λέγατε για παλαβές, παρανοϊκές, εκτός εαυτού, εντελώς παράλογες».

Ενώ στην συνέχεια πρόσθεσε, «Εντάξει, καταλάβατε τι εννοώ. Αν ήμασταν όλες στο ίδιο δωμάτιο και μπορούσαμε να βλέπουμε η μία την άλλη, νομίζω ότι θα ήταν πολύ εύκολο να δούμε πόσες από εμάς έχουν σηκώσει το χέρι ψηλά. Παρεμπιπτόντως, κι εγώ».

Αν και η ίδια δεν έδωσε κάποιο προσωπικό παράδειγμα για τις ονομασίες ή για το ποιος πιθανό να την αποκάλεσε με αυτές τις λέξεις, θέλησε να σημειώσει ότι η λέξη «τρελή», χρησιμοποιείται πολύ «άνετα» σχολιάζοντας επίσης την, «ζημιά που έχει προκαλέσει στην κοινωνία και στις γυναίκες, ειλικρινά παντού, από σχέσεις μέχρι οικογένειες που διαλύονται, καριέρες και ονόματα που καταστρέφονται».

Στην συνέχεια του επεισοδίου, ξεκίνησε να κατηγορεί τις κωμικές σειρές, «How I met your mother» και «Scrubs», οι οποίες κατά την άποψη της παρουσιάζουν τις γυναίκες ως «τρελές».

