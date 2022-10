Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Γαύδο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σεισμός σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Σεισμός σημειώθηκε νοτίως της Κρήτης στη Γαύδο. Στη θαλάσσια περιοχή εντοπίζεται το επίκεντρο της δόνησης.

Ο σεισμός έγινε 15 λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης και έχει μέγεθος 3,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης είναι στα 45 χιλιόμετρα νότια – νοτιοανατολικά του νησιού στη θαλάσσια περιοχή. Στα 14 χιλιόμετρα βρίσκεται το εστιακό βάθος.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός στον Κολωνό: ένταλμα σύλληψης για τη μητέρα της 12χρονης

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: στάση εργασίας για τους εργαζόμενους

Ναυάγιο στα Κύθηρα: Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων