Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό - Ιωάννου: Τα ηλεκτρονικά ίχνη θα αποκαλύψουν τους “πελάτες” της 12χρονης (βίντεο)

Η Αστυνομία θα βρει όσους ήρθαν σε επαφή με την 12χρονη, τόνισε η Κέλλυ Ιωάννου.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του βιασμού και εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό.

Με βασική κατηγορία τη διακεκριμένη μαστροπεία, ζητήθηκε από την ανακρίτρια η σύλληψη της μητέρας του 12χρονου παιδιού.

Την ίδια ώρα, στη φυλακή οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση του 12χρονου κοριτσιού από τον Κολωνό, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της 33ης τακτικής ανακριτρίας.

Στο πλαίσιο αυτό η Κέλλυ Ιωάννου, Υποψήφια Διδάκτωρα Ψηφιακής Εγκληματολογίας και Διευθύντρια του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας (CSI Institute) μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, εκτίμησε οτι "οι αρχές, με βάση τα ηλεκτρονικά ίχνη, θα μπορέσουν να εντοπίσουν κι όλα τα άλλα πρόσωπα, που επλέκονται στην ανατριχιαστική αυτή υπόθεση, με θύμα ένα 12χρονο κορίτσι".

Ωστόσο έθεσε το ερώτημα είναι γιατί δεν υπάρχουν προληπτικά μέτρα όταν υπάρχουν τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες που διευκολύνονται μέσω της χρήσης της τεχνολογίας είτε αφορά την διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας, είτε και την "αλίευση" των ανηλίκων.

Η κ. Ιωάννου επεσήμανε πώς "σε χώρες του εξωτερικού υπάρχουν συγκεκριμένα πρότζεκτ, τα οποία μέσα από τις πλατφόρμες ενημερώνονται άμεσα οι πάροχοι, χωρίς να προσβάλλεται η ιδιωτικότητα γιατί η ανίχνευση του υλικού γίνεται μέσα από ειδικές πλατφόρμες. Αυτό στην πράξη σημαίνει πώς κάθε φορά που κάποιος κατεβάζει κάποια φωτογραφία αναγνωρίζεται η ταυτότητα της φωτογραφίας και τα λογισμικά αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι υλικό παιδικής πορνογραφίας".

