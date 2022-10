Αθλητικά

Πέθανε ο Γιάννης Βράνιαλης

Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Βράνιαλης. Η ανακοίνωσητου Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.

Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 89 ετών, άφησε ο άλλοτε πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ, Γιάννης Βράνιαλης.

Για την απώλειά του εκφράστηκε σήμερα, με ανακοίνωση, ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, τονίζοντας:

«Ο ΠΑΟΚ, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του Γιάννη Βράνιαλη, για τον χαμό του αγαπημένου τους προσώπου. Ο Γιάννης Βράνιαλης ήταν Γενικός Γραμματέας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ επί Προεδρίας του Γιώργου Παντελάκη, ενώ είχε διατελέσει και Πρόεδρος του Α.Σ. ΠΑΟΚ την διετία 1981-1983. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει...».

