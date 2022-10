Κόσμος

Βρετανία: 24 άνδρες βίαζαν και εξέδιδαν μια 13χρονη στο Μπράντφορντ

Η φρικιαστική υπόθεση εξελίχθηκε μεταξύ του 2007 και του 2011. Οι κατηγορούμενοι βρέθηκαν ενώπιον τς δικαιοσύνης τον προηγούμενο μήνα.



Μια φρικιαστική υπόθεση βιασμού ανήλικης, η οποία θυμίζει σε πολλά την ιστορία με τη 12χρονη στα Σεπόλια που απασχολεί τις τελευταίες ημέρες την ελληνική κοινή γνώμη, αποκαλύφθηκε στη Βρετανία. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες σε 24 άνδρες ηλικίας από 32 ως 63 ετών για βιασμό, εξώθηση σε πορνεία και σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος μιας 13χρονης κοπέλας.

Συγκεκριμένα, η αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ αναφέρει σε ενημέρωσή της, ότι η έρευνά της για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών που δεν είναι πρόσφατες στην πόλη, οδήγησε δεκάδες ύποπτους άνδρες να εμφανιστούν ενώπιον της δικαιοσύνης αυτό τον μήνα.

Αναφορικά με την συγκεκριμένη υπόθεση, οι 24 άνδρες κατηγορούνται για αδικήματα που αφορούν ένα κορίτσι και φέρονται να έχουν λάβει χώρα στην περιοχή του Μπράντφορντ, μεταξύ 2007 και 2011.

Οι κατηγορίες αφορούν για αδικήματα που περιλαμβάνουν βιασμό παιδιού ηλικίας 13-15 ετών, συνωμοσία για βιασμό και εξώθηση σε πορνεία παιδιού ηλικίας 13-17 ετών.

Πέντε άνδρες εμφανίστηκαν στο δικαστήριο του Μπράντφορντ στις 14 Σεπτεμβρίου, άλλοι πέντε στις 21 Σεπτεμβρίου, έξι στις 23 Σεπτεμβρίου και επτά στις 30 του ίδιου μήνα.

Την περασμένη εβδομάδα ένας 35χρονος, έγινε το 24ο άτομο που εμφανίστηκε στο ίδιο δικαστήριο την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, αφού κατηγορήθηκε για βιασμό παιδιού ηλικίας 13-15 ετών.

