Αθλητικά

Προμηθέας: Με το δεξί στην πρεμιέρα του EuroCup οι Αχαιοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Προμηθέας με... οδηγούς τους τους Γιανγκ, Σίμπσον και Κουλμπόκα, νίκησε την Τρέντο στην έδρα της.

Ιδανική πρεμιέρα για τον Προμηθέα Πατρών στο εφετινό EuroCup. Οι Αχαιοί πέρασαν νικηφόρα με 89-76 από την έδρα της Τρέντο, στην 1η αγωνιστική του Β' ομίλου, με την άμυνα του πρώτου ημιχρόνου να απλοποιεί το έργο της ομάδας του Μάκη Γιατρά και να ανοίγει το... δρόμο για το πρώτο εφετινό «διπλό».

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησαν από τους νικητές οι Τζο Γιανγκ (20π.), Τρέβις Σίμπσον (22π.) και Αρνόλντας Κουλμπόκα (18π., 11ρ.), ενώ από την ιταλική ομάδα ξεχώρισε ο Ντιέγκο Φλακαντόρι με 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 13-20, 29-43, 55-69, 76-89

Με την άμυνα του να αναχαιτίζει κάθε προσπάθεια αντίδρασης των γηπεδούχων και να κρατάει τους Ιταλούς στους 29 πόντους μέχρι το ημίχρονο, ο Προμηθέας εξαργύρωσε τις πρωτοβουλίες των Κουλμπόκα (12π.) και Γιανγκ (10π.) στην επίθεση, όπως και το καλό ποσοστό στο δίποντο (65%), οικοδομώντας μία διαφορά ασφαλείας 14 πόντων (29-43 στο 20΄). Δίχως να χάσει τη διάρκεια της και προσθέτοντας το περιφερειακό σουτ στο παιχνίδι της, η ελληνική ομάδα κράτησε τη διαφορά μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου (55-69 στο 30΄) και δεν αγχώθηκε μέχρι το τελικό 76-89.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Βικλίτσκι, Ουντιάνσκι, Χάτζιτς

Οι συνθέσεις:

ΤΡΕΝΤΟ (Μόλιν): Κόντι 13 (1), Σπανιόλο 3 (1), Φοράι 3 (1), Φλακαντόρι 14, Ούντομ 3 (1), Κρόφορντ 13 (3), Γκραζούλις 12 (2), Άτκινς 6, Λόκετ 9 (1).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιατράς): Κάουαν, Γιανγκ 20 (2), Κοντίτ 9, Τσαϊρέλης 10, Μουράτος 6 (1), Γκίκας 2, Κακλαμανάκης 2, Σίμπσον 22 (3), Κουλμπόκα 18 (3).

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός στον Κολωνό: ένταλμα σύλληψης για τη μητέρα της 12χρονης

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: στάση εργασίας για τους εργαζόμενους

Ναυάγιο στα Κύθηρα: Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων