Η ΝΔ ζητά τη διαγραφή Μαμουλάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ

O βουλευτής αναπαράγει στον λογαριασμό του στο Τικ Τοκ το χάσταγκ #νδ_παιδεραστες!

Τη διαγραφή του βουλευτή Χάρη Μαμουλάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ ζητά με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία καθώς όπως επισημαίνει ο βουλευτής «αναπαράγει στον λογαριασμό του στο Τικ Τοκ το χυδαίο χάσταγκ #νδ_παιδεραστες!»

Στην ανακοίνωσή της η ΝΔ επισημαίνει επίσης ότι «η αθλιότητα και η χυδαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ σπάνε νέα ρεκόρ!». Και προσθέτει: «Αν ο κ. Τσίπρας δεν διαγράψει τον βουλευτή του θα αποδείξει για μια ακόμη φορά ότι πισω από την εκστρατεία λασπης βρίσκεται το κόμμα του και οτι η χυδαιότητα, η αθλιότητα και η πολιτική κατάντια είναι, δυστυχώς, συνώνυμα του ΣΥΡΙΖΑ!»

