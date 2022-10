Πολιτική

Μενέντεζ για F-16: Βέτο μέχρι η Τουρκία να σταματήσει την επιθετικότητα της

Ξεκάθαρο μήνυμα του Αμερικανού γερουσιαστή για την στάση που θα κρατήσει μετά την απόσυρση των δύο τροπολογιών που επέβαλαν προϋποθέσεις στην Τουρκία για τα F-16.



«Επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος: ως πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, δεν θα εγκρίνω καμία πώληση F-16 για την Τουρκία έως ότου ο Ερντογάν σταματήσει την επιθετική του εκστρατεία σε όλη την περιοχή. Τελεία και παύλα». Με αυτή τη δήλωση ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ επιχείρησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τη στάση που πρόκειται να κρατήσει μετά την απόσυρση των δύο τροπολογιών που επέβαλαν προϋποθέσεις στην Τουρκία για την απόκτηση των μαχητικών F-16.

Οι εν λόγω τροπολογίες είχαν κατατεθεί από τους γερουσιαστές Μενέντεζ και Κρις Βαν Χόλεν στο νομοσχέδιο της Γερουσίας για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ (NDAA). Ωστόσο, η αντίστοιχη τροπολογία που είχε κατατεθεί από τον βουλευτή Κρις Πάπας στο νομοσχέδιο της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει ήδη υπερψηφιστεί. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το τελικό κείμενο του αμυντικού προϋπολογισμού θα διαμορφωθεί μέσα από διαπραγματεύσεις που θα γίνουν μεταξύ των δύο νομοθετικών σωμάτων μετά το πέρας των μεσοπρόθεσμων εκλογών.

Ωστόσο, όπως έσπευσε να εξηγήσει ο Ρόμπερτ Μενέντεζ, οι τροπολογίες αποτελούν μόνο ένα από τα διαθέσιμα εργαλεία για την διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο. «Μια τροπολογία στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ (NDAA) είναι μόνο ένα από τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για την προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Με αυτό τον τρόπο, ο Aμερικανός γερουσιαστής κατέστησε σαφές ότι ακόμα και στην περίπτωση που δεν υιοθετηθεί καμία τροπολογία, εκείνος επιφυλάσσεται να ασκήσει βέτο στην έγκριση οποιασδήποτε μελλοντικής σύμβασης για την αναβάθμιση των τουρκικών F-16. Υπενθυμίζεται, ότι ο Ρόμπερτ Μενέντεζ διαθέτει το συγκεκριμένο δικαίωμα ως πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας.

