Πολιτική

Μαμουλάκης: λάθος συνεργάτη μου το απαράδεκτο hashtag για την ΝΔ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απολογητική δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την διαγραφή του οποίου ζητά η ΝΔ. Τι λέει για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης.

Σε λάθος συνεργάτη του αποδίδει, σύμφωνα με δήλωση του, την χρήση του hashtag #νδ_παιδεραστες, ως συνοδευτικού σε ανάρτηση του στο TikTok, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης, σχετικά με την υπόθεση βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό.

Το βράδυ της Τετάρτης, η Νέα Δημοκρατία είχε ζητήσει την διαγραφή του βουλευτή Ηρακλείου από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, αναφέροντας σε ανακοίνωση της τα εξής:

«Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μαμουλάκης αναπαράγει στον λογαριασμό του στο Τικ Τοκ το χυδαίο χάσταγκ #νδ_παιδεραστες! Η αθλιότητα και η χυδαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ σπάνε νέα ρεκόρ! Αν ο κ. Τσίπρας δεν διαγράψει τον βουλευτή του θα αποδείξει για μια ακόμη φορά ότι πίσω από την εκστρατεία λάσπης βρίσκεται το κόμμα του και ότι η χυδαιότητα, η αθλιότητα και η πολιτική κατάντια είναι, δυστυχώς, συνώνυμα του ΣΥΡΙΖΑ!».

Σε δήλωση που εξέδωσε μετά τα μεσάνυχτα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει μεταξύ άλλων πως «δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση η χρήση ενός απαράδεκτου hashtag» και πως η χρήση του #νδ_παιδεραστες στην ανάρτηση του «Ήταν λάθος που έγινε από καθαρή αβλεψία συνεργάτη στο πλαίσιο ανάρτησης ενός σατυρικού (sic) βίντεοι».

H δήλωση Χάρη Μαμουλάκη, Βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

«Το ότι ο 53χρονος ήταν προβεβλημένο μέλος της ΝΔ δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τη χρήση ενός απαράδεκτου hashtag. Ήταν λάθος που έγινε από καθαρή αβλεψία συνεργάτη στο πλαίσιο ανάρτησης ενός σατυρικού βίντεο στο TikTok. Το ότι η κυβέρνηση θεώρησε το συγκεκριμένο γεγονός ως σανίδα σωτηρίας και το εκμεταλλεύεται ως εργαλείο αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από την ουσία της φρικιαστικής αυτής υπόθεσης, είναι άξιο προβληματισμού. Αν υπολογίζει ότι θα σταματήσουμε να ζητάμε τη δημοσιοποίηση όλων των ονομάτων της λίστας της ντροπής και δη όσων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, πλανάται».

Ειδήσεις σήμερα:

Μενέντεζ για F-16: Βέτο μέχρι η Τουρκία να σταματήσει την επιθετικότητα της

Καιρός: Επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη

Σημεία για δωρεάν rapid test την Πέμπτη