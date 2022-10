Αθλητικά

Champions League: “Διαστημική” Λίβερπουλ με... ρεσιτάλ Σαλάχ

Συναρπαστική η 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League. η Μπάγερν εξασφάλισε την πρόκριση στους «16». Έσπασαν καρδιές στο «Καμπ Νου».



Σε μια συναρπαστική 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League, η Μπάγερν εξασφάλισε την πρόκριση στους «16» με ακόμα έναν ευρωπαϊκό περίπατο, 4-2 την Πλζεν στην Τσεχία. Εκεί το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο, όμως σε άλλα γήπεδα... έσπασαν καρδιές.

Ειδικά στο «Καμπ Νου» έγινε το ματς της χρονιάς, με την Ίντερ να αποσπά ισοπαλία 3-3 από την Μπαρτσελόνα και να βρίσκεται με το... ένα πόδι στην επόμενη φάση.

Στο «Άιμπροξ» εμφανίστηκε μια Λίβερπουλ από... άλλο πλανήτη που διέλυσε 7-1 τη Ρέιντζερς και εξασφάλισε ουσιαστικά την πρόκριση. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν, όμως «απάντησε» με δύο γκολ ο Μπόμπι Φιρμίνο, το πρώτο με κεφαλιά μετά από ασίστ του Κώστα Τσιμίκα ο οποίος αγωνίστηκε βασικός και αντικαταστάθηκε στο 68΄. Στο ίδιο λεπτό μπήκε ως αλλαγή ο Μοχάμεντ Σαλάχ και επιδόθηκε σε... ρεσιτάλ με τρία γκολ μέσα σε έξι λεπτά (76΄-81΄) που αποτελεί το γρηγορότερο χατ-τρικ στα χρονικά του Champions League. Παράλληλα ο Αιγύπτιος έφτασε τα 38 γκολ, τα περισσότερα από οποιοδήποτε παίκτη αγγλικής ομάδας στο θεσμό.

Στον 2ο όμιλο η Μπριζ εξασφάλισε για πρώτη φορά στην Ιστορία της τη συμμετοχή σε νοκ άουτ φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, μετά το 0-0 εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης. Τη δεύτερη θέση διεκδικεί πλέον με πολλές αξιώσεις η Πόρτο μετά το «εκκωφαντικό» 3-0 επί της Λεβερκούζεν στη Γερμανία. Δυο πέναλτι κέρδισε ο Γκαλένο και αξιοποίησε ο Ταρέμι.

Ο κακός... χαμός γίνεται στο 4ο όμιλο, μετά τη νέα νίκη της Μαρσέιγ επί της Σπόρτινγκ, αυτή τη φορά στη Λισαβόνα (2-0). Το παιχνίδι ήταν «καρμπόν» με αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα στη Μασσαλία, καθώς οι Πορτογάλοι έμειναν από πολύ νωρίς με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Εσγκάιο, στη φάση του πέναλτι με το οποίο άνοιξε το σκορ ο Γκουεντουζί.

Στη συνέχεια αποβλήθηκε και ο Πέδρο Γκονσάλβες (61΄) για να ολοκληρωθεί το... δράμα της Σπόρτινγκ, με τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο να μπαίνει ως αλλαγή στο 35΄. Έτσι οι δύο ομάδες έχουν πλέον από έξι βαθμούς, ενώ στον όμιλο προηγείται η Τότεναμ που νίκησε με ανατροπή 3-1 την Άιντραχτ στο Λονδίνο. Στο «παιχνίδι» παραμένουν και οι Γερμανοί με 4 βαθμούς.

Νωρίτερα, η Νάπολι νίκησε για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα τον Άγιαξ, με 4-2 στο στάδιο "Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα" και συνέχισε τη φρενήρη πορεία της "γράφοντας" ήδη στο κοντέρ της "4Χ4". Η "διαστημική" Νάπολι, τούτη τη φορά... δυσκολεύτηκε λίγο περισσότερο, αλλά "χτύπησε" αλύπητα με όλους τους επιθετικούς της τον "Αίαντα" σε καθοριστικά σημεία του αγώνα.

Μέχρι το 16΄ ο φωτεινός πίνακας έγραφε ήδη 2-0 υπέρ της ιταλικής ομάδας (απ' τα γκολ των Λοθάνο και Ρασπαντόρι) και παρά την αντίδραση που προσπάθησε να βγάλει η ολλανδική ομάδα, μειώνοντας δύο φορές στο γκολ με τους Κλάασεν και Μπερχβάιν, δέχθηκε αντίστοιχες "απαντήσεις" από τη Νάπολι με τα τέρματα των Κβαρατσκέλια και Οσιμέν.

Στη Μαδρίτη, η Μπριζ έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα απέναντι στην Ατλέτικο και παρότι έμεινε με παίκτη λιγότερο στο 82΄ μετά την αποβολή του Σοβάχ με δεύτερη κίτρινη, κράτησε το "μηδέν" στα μετόπισθεν, χάρις στον καταπληκτικό Μινιολέ, ο οποίος είπε δύο φορές "όχι" στις προσπάθειες των Μοράτα και Κούνια απ' τη μικρή περιοχή.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League έχει ως εξής:

1ος όμιλος

Νάπολι-Άγιαξ 4-2: (4΄ Λοθάνο, 16΄ Ρασπαντόρι, 62΄ πεν. Κβαρατσκέλια, 90΄ Οσιμέν - 49΄ Κλάασεν, 83΄ πεν. Μπερχβάιν)

Ρέιντζερς-Λίβερπουλ 1-7: (17΄ Άρφιλντ - 24΄, 55΄ Φιρμίνο, 66΄ Νούνιες, 76΄, 80΄, 82΄Σαλάχ, 87΄ Έλιοτ)

2ος όμιλος

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπριζ 0-0

Λεβερκούζεν-Πόρτο 0-3: (6΄ Γκαλένο, 53΄ πεν., 64΄ πεν. Ταρέμι)

3ος όμιλος

Μπαρτσελόνα-Ίντερ 3-3: (40΄ Ντεμπελέ, 82΄ Λεβντόφσκι, 90+1΄ Λεβαντόφσκι - 50΄ Μπαρέλα, 63΄ Μαρτίνες, 89΄ Γκόσενς)

Πλζεν-Μπάγερν Μονάχου 2-4: (62΄ Βλκάνοβα, 75΄ Κλίμεντ - 10΄ Μανέ, 14΄ Μίλερ, 25΄,35΄ Γκορέτσκα)

4ος όμιλος

Τότεναμ-Άιντραχτ Φρ. 3-2: (20΄, 36΄ Σον, 28΄ πεν. Κέιν - 14΄ Καμάντα, 87΄ Αλιντού) Σπόρτινγκ Λισ.-Μαρσέιγ 0-2: (20΄ Γκουεντουζί, 30΄ Σάντσες)

5ος όμιλος

Μίλαν-Τσέλσι 0-2: (21΄ πεν. Ζορζίνιο, 34΄ Ομπαμεγιάνγκ)

Ντιναμό Ζ.-Σάλτσμπουργκ 1-1: (40΄ Λιούμπιτσιτς - 12΄ Ζάιβαλντ)

6ος όμιλος

Σαχτάρ-Ρεάλ Μαδρίτης 1-1: (46΄ Ζούμπκοφ - 90΄+5 Ρούντιγκερ)

Σέλτικ-Λειψία 0-2: (75΄ Βέρνερ, 84΄ Φόρσμπεργκ)

7ος όμιλος

Κοπεγχάγη-Μάντσεστερ Σ.: 0-0

Ντόρτμουντ-Σεβίλη 1-1: (35΄ Μπέλινγχαμ - 18΄ Νιανζού)

8ος όμιλος

Μακάμπι Χ.-Γιουβέντους 2-0: (7΄, 42΄ Ατζίλι)

Παρί ΣΖ-Μπενφίκα 1-1: (40΄ πεν. Μπαπέ - 62΄ πεν. Ζοάο Μάριο)

