Μαρκόπουλο: Ομαδικός βιασμός της 14χρονης που είχε απαχθεί από την Νίκαια

Φρίκη από όσα αναφέρει στην καταγγελία του το κορίτσι, που ένας άνδρας άρπαξε απο την γειτονιά του, μπροστά στα μάτια της αδελφής του.

Mετά τον αποτροπιασμό από όσα γίνονται γνωστά σχετικά με τον επαναλαμβανόμενο βιασμό της 12χρονης από τον Κολωνό και το κύκλωμα παιδοβιαστών μία νέα καταγγελία προκαλεί ανατριχίλα.

Πρόκειται για το 14χρονο κορίτσι το οποίο είχε απαχθεί το βράδυ της περασμένης Παρασκευής από την περιοχή της Νίκαιας, ενώ πήγαινε με την αδελφή της στο φούρνο της γειτονιάς. Τότε ένα αυτοκίνητο σταμάτησε δίπλα τους και οι επιβάτες άρπαξαν την 14χρονη.

Το βράδυ της Τετάρτης το τηλέφωνο των γονιών της χτύπησε και στην άλλη γραμμή ήταν η ίδια. Με όσο κουράγιο της είχε απομείνει τους είπε πως βρίσκεται στο Μαρκόπουλο. Οι γονείς της πήγαν στο σημείο και την παρέλαβαν.

Στη συνέχεια πήγαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου η 14χρονη περιέγραψε τα όσα έζησε, κάνοντας λόγο, σύμφωνα με πληροφορίες για πέντε άντρες που την άρπαξαν, την οδήγησαν σε άγνωστη σε εκείνη τοποθεσία και την βίασαν ομαδικά.

Αφού την κακοποίησαν σεξουαλικά, την Τετάρτη οι πέντε άντρες, όπως είπε το κορίτσι, την παράτησαν στην περιοχή του Μαρκοπούλου.

Σύμφωνα με τη μητέρα της η 14χρονη είχε πέσει ξανά θύμα αρπαγής. Όπως υποστηρίζει, ο ίδιος άνδρας πριν από λίγες ημέρες την άρπαξε ενώ πήγαινε στο σχολείο. Την κράτησε για αρκετές ώρες σε ένα υπόγειο όπου την κακοποίησε σωματικά και ψυχικά, μέχρι το κορίτσι να καταφέρει να αποδράσει. Η οικογένεια της ανήλικης του έκανε μήνυση, αλλά η Αστυνομία δεν κατάφερε να εντοπίσει τον άνδρα.

Σε ανακοίνωση του, «Το Xαμόγελο του Παιδιού», που είχε εκδόσει Missing Alert για την εξαφάνιση της 14χρονης, αναφέρει

«Η περιπέτεια της Μαρκέλλας Τ. 14 ετών, έληξε σήμερα δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν. Η Μαρκέλλα Τ. κατάφερε να διαφύγει της Οδύσσειας που πέρασε από την ημέρα της εξαφάνισής της στις 7/10/22, όταν απήχθη, παρά τη θέλησή της, από ενήλικα άτομα από την περιοχή της Νίκαιας. Το κορίτσι ταλαιπωρήθηκε στα χέρια αγνώστων που προσπάθησαν να την εκμεταλλευτούν. Από σεβασμό στο παιδί και στο μέλλον του δεν θα περιγράψουμε την φρίκη που βίωσε. Στο παρόν, βρίσκεται ανακουφισμένη και ασφαλής κοντά στην οικογένειά της ενώ Ψυχολόγος του Συλλόγου βρίσκεται δίπλα της, με στόχο την άμεση και ολιστική υποστήριξη του παιδιού μετά από την τραυματική εμπειρία που έζησε».

