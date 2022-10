Αθλητικά

Europa League: Ο Ολυμπιακός παίζει… τα ρέστα του κόντρα στην Καραμπάχ

Ο Μίτσελ ετοιμάζει ξανά αλλαγές στο βασικό σχήμα των «ερυθρόλευκων», σε μια αναμέτρηση που η νίκη μοιάζει με μονόδρομο.

Έπειτα από μία κάκιστη εκκίνηση, με τρεις σερί ήττες (οι δύο εντός) στον πρώτο γύρο των ομίλων του Europa League, ο Ολυμπιακός παίζει το βράδυ της Πέμπτης την τελευταία του «ζαριά» απέναντι στην Καραμπάχ για να διατηρήσει «ζωντανές» τις ελπίδες του για να συνεχίσει στα Κύπελλα Ευρώπης και μετά τη φάση των ομίλων. Είτε στο Europa League (όπου τα περιθώρια είναι ούτως ή άλλως πολύ στενά), είτε πολύ περισσότερο στα play off του Europa Conference League μέσω της 3ης θέσης.

Στο κατάμεστο «Tofiq Bahramov ad?na Respublika Stadionu» του Μπακού, ο Ολυμπιακός καλείται να δείξει «μέταλλο» και να διορθώσει όλες τις... ανορθογραφίες που έδειξε την περασμένη εβδομάδα στο «Γ. Καραϊσκάκης», γνωρίζοντας μία πολύ «βαριά» ήττα με 3-0.

Ο Μίτσελ ετοιμάζει ξανά αλλαγές στο βασικό σχήμα των «ερυθρόλευκων» έχοντας να διαχειριστεί και το ματς που ακολουθεί την επόμενη Δευτέρα (17/10) με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο για την 8η αγωνιστική της Super League.

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, ξεκινώντας κάτω από τα δοκάρια των περσινών πρωταθλητών Ελλάδας, με τον Μίτσελ να ετοιμάζει ένα σχήμα σε διάταξη 3-5-2.

Την τριάδα των στόπερ θα συνθέσουν οι Σισέ, Μπα και Παπασταθόπουλος, ενώ στις δύο πτέρυγες ως φουλ-μπακ έχουν τον πρώτο λόγο για να ξεκινήσουν οι Βρσάλικο και Ρέαμπτσιουκ. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να δώσει φανέλες... βασικών στους Εμβιλά, Κούντε και Μπουχαλάκη, ενώ το επιθετικό δίδυμο θα συνθέσουν οι Ουί Τζο και Αμπουμπακάρ Καμαρά.

Την αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Καραμπάχ συγκροτούν οι Ουσεϊνού Μπα, Μπουχαλάκης, Μπόουλερ, Σισέ, Ινμπομ Χουάνγκ, Καλογερόπουλος, Αμπουμπακάρ Καμαρά, Κούντε, Εμβιλά, Μαρσέλο, Μασούρας, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Παπαδούδης, Πασχαλάκης, Μπιέλ, Γκάρι Ροντρίγκες, Σαπουντζής, Παπασταθόπουλος, Τζολάκης, Ουί Τζο Χουάνγκ, Βαλμπουενά, Βρουσάι και Βρσάλικο.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Άγγλος Κρεγκ Πάουσον με βοηθούς τους συμπατριώτες του Λι Μπετς, Ίαν Χούσιν και 4ο τον Τζον Μπρουκς. Στο VAR θα βρίσκεται ο Άγγλος Ντάρεν Ίνγκλαντ και AVAR ορίστηκε ο Πίτερ Μπανκς

