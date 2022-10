Life

“The 2Night Show” - Σοφρωνίου: Η καριέρα στο εξωτερικό και η κριτική στο GNTM (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τάσος Σοφρωνίου μίλησε για την απόφασή του να μετακομίσει στο Λονδίνο και την πορεία του ως καθηγητής μόδας σε Φλωρεντία και Παρίσι. Η σχέση με την μητέρα του και η απουσία του πατέρα του.



Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2Night Show» τον Τάσο Σοφρωνίου. Ο εκρηκτικός κριτής του «GNTM» μίλησε για την απόφασή του να μετακομίσει στο Λονδίνο, θυμήθηκε τη συνεργασία του με την Isabella Blow της Αμερικανικής Vogue, αλλά και την πορεία του ως καθηγητής μόδας στη Φλωρεντία και το Παρίσι.

«Πήγα στο Λονδίνο γιατί στην ηλικία των 25 είχα κατακτήσει όλα μου τα όνειρα. Ήμουν ένας πιτσιρικάς πολύ φιλόδοξος και εργατικός. Ξεκίνησα να δουλεύω στην μόδα από 14 ετών και στα 24 μου είχα γίνει fashion editor σε περιοδικό. Ήρθε η Σοφία Κοκοσαλάκη, αυτή η εξαιρετική σχεδιάστρια μόδας και μου λέει “Θα πάω Λονδίνο. Δεν έρχεσαι;”. Είπα αν είμαι καλός, θα πάω να ανταγωνιστώ τους καλύτερους. Όταν πήγα στο Λονδίνο, βρέθηκα να δουλεύω με το μεγαλύτερο fashion icon του κόσμου, την Isabella Blow της αμερικανικής Vogue. Γύρισα στην Ελλάδα για να κάνω μια εταιρεία Consulting, για να συμβουλεύω Έλληνες επιχειρηματίες στο ρουχισμό, τα αξεσουάρ και τα cosmetics. Όταν γύρισα στην Ελλάδα, αν και είχα κάνει επιτυχία στο Λονδίνο, ξαναέχτισα την καριέρα μου από την αρχή, δεν μου άνοιξε κανείς την πόρτα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τάσος Σοφρωνίου.



Ο κριτής του GNTM μίλησε, και για την σχέση που έχει χτίσει από μικρός με την μητέρα του αλλά και την απουσία του πατέρα του.

Ο Τάσος Σοφρωνίου εξομολογήθηκε πως «στη ζωή πρέπει οι γονείς να ακούνε το ένστικτο των παιδιών τους. Άλλα παιδιά είναι πιο γρήγορα να ξέρουν τι θέλουν και άλλα παίρνουν λίγο χρόνο. Εγώ από μικρός είχα μια φυσική κλίση προς την αισθητική, για κάποιο λόγο όταν ήμουν 10 χρονών άκουγα Grace Jones, Aretha Franklin, Νανά Μούσχουρη και Μαρία Κάλλας. Ποτέ δεν με ρώτησε η μητέρα μου ενώ εκείνη δεν άκουγε ποτέ αυτά».





«Όταν της είπα πως θέλω να ασχοληθώ με την μόδα, επειδή είμαι ανταγωνιστικός τύπος, έμαθα αγγλικά σε δύο χρόνια για να μπορώ να διαβάζω την αγγλική Vogue. Στα 14 μου, λοιπόν, ήξερα τα πάντα! Σχεδιαστές, μοντέλα, φωτογράφους και στιλ», είπε και πρόσθεσε:

«Είμαι πολύ τυχερός γιατί η μητέρα που έχω δεν είναι απλά η μητέρα μου. Είναι η αδελφή μου, η κολλητή μου, είναι ένας άνθρωπος που σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις ήταν πάντα εκεί. Ποτέ δεν με αμφισβήτησε και μια φορά που κράσαρα, θυμάμαι πως άνοιξε την πόρτα, με είδε και χωρίς να με ρωτήσει τι έχω, «πάρε όσο χρόνο θέλεις, είμαι εγώ εδώ» μου είπε».

«Με τον πατέρα μου χώρισαν στα 80s και τότε για μια γυναίκα που χώριζε υπήρχε ένα στίγμα. Με τον πατέρα μου δεν είχαμε ιδιαίτερη σχέση γιατί εκείνος ήταν άλλης λογικής, άλλου πολιτικού φρονήματος και δεν τα βρήκαμε. Πιστεύω ότι η δουλειά ενός πατέρα, ακόμα και όταν δεν είναι με την μητέρα του παιδιού του, είναι να βρίσκεται εκεί και να είναι σούζα. Όταν όμως έχεις μια μητέρα η οποία στέκεται σαν πατέρας και σαν μητέρα, σχεδόν η απουσία του πατέρα είναι αόρατη. Δεν ένιωσα ποτέ ότι μου λείπει στο 100%. Κάποια στιγμή προσπαθήσαμε να τα βρούμε, όταν ήμουν 32, δεν τα βρήκαμε και τελείωσε» ανέφερε.

Για την σκληρή κριτική που δέχεται το GNTM είπε: «Η αρνητική κριτική μου αρέσει αλλά για να είναι σωστή πρέπει να έχει επιχειρήματα, όταν δεν έχεις επιχειρήματα και «γαβγίζεις» λέγεται καφρίλα. Η Ελλάδα έχει δημιουργήσει την φιλοσοφία, την γραφή, δεν μπορείς να βγαίνεις να γαβγίζεις. Οπότε ακούω την κριτική με ωραίο και πολιτισμένο τρόπο, αν θεωρώ ότι έχουν δίκιο θα το σκεφτώ. Μέχρι στιγμής η κριτική που ακούω δεν έχει βάση. Η κριτική που ακούω από ανθρώπους της τηλεόρασης είναι ανεύθυνη. Μου δείχνει απελπισία και μικροπρέπεια. Δεν είναι μια κριτική που θα με πάει μπροστά. Δεν έχω ακούσει το μένος που ακούω στα τηλεοπτικά κανάλια από τους τηλεθεατές στον δρόμο. Δεν μπορείς να κατηγορείς μια εκπομπή για bullying. Αυτά τα πράγματα δεν είναι πλάκα, είναι ποινικά αδικήματα».





Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός στον Κολωνό - Γιαγιά 12χρονης: Είναι δυνατόν η μάνα να πουλήσει το παιδί της για 20 ευρώ; (βίντεο)

Μαρκόπουλο: Ομαδικός βιασμός της 14χρονης που είχε απαχθεί από την Νίκαια

Champions League: “Διαστημική” Λίβερπουλ με... ρεσιτάλ Σαλάχ