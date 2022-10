Κοινωνία

Βιασμός 12χρονης στον Κολωνό: Τα στοιχεία που οδήγησαν στην σύλληψη της μητέρας

Προθεσμία να απολογηθεί πήρε η μητέρα της 12χρονης. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ εξετάζεται εάν υπάρχουν και άλλα θύματα.

Τα εμβάσματα στον τραπεζικό λογαριασμό της από τον 53χρονο κατηγορούμενο για βιασμό και εκπόρνευση της 12χρονης, οι συχνές τηλεφωνικές συνομιλίες της μαζί του, που κατέγραψε τον τελευταίο μήνα ο κοριός της ΕΛΑΣ, και η ύποπτη συμπεριφορά της όλο αυτό το διάστημα, οδήγησαν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στη σύλληψη της μητέρας της κοριτσιού.

Ειδικότερα, η 37χρονη κατηγορείται «για διακεκριμένη περίπτωση μαστροπείας εναντίον προσώπου νεότερου των 15 ετών, από ανιόντα συγγενή εξ αίματος και με προσφορά ή υπόσχεση πληρωμής χρημάτων ή οποιουδήποτε ανταλλάγματος κατ' εξακολούθηση». Παράλληλα, αναμένονται και νέες συλλήψεις γι' αυτή τη σοκαριστική υπόθεση.

Η μητέρα, που εργαζόταν ως καθαρίστρια στο μίνι - μάρκετ του 53χρονου, οδηγήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου και συνελήφθη, μετά από το ένταλμα το οποίο εξέδωσε η ανακρίτρια. Σήμερα το πρωί πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Η 37χρονη αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι ο 53χρονος προσπαθεί να την ενοχοποιήσει. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο κοριός της ΕΛΑΣ έχει καταγράψει πολλές συνομιλίες, αλλά και ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων, ανάμεσα στην 37χρονη και τον 53χρονο, που φέρονται να αποκαλύπτουν τι ακριβώς συνέβαινε.

Σχετικά με την σύλληψη της μητέρας ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας ανέφερε, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» πως «είναι κατηγορηματική η μητέρα. Αρνείται την κατηγορία αυτή και κάθε κατηγορία».

«Είναι δυνατόν η μάνα να πουλήσει το παιδί της για 20 ευρώ;», αναρωτήθηκε η γιαγιά της 12χρονης σε δήλωση της στον ΑΝΤ1, με αφορμή την σύλληψη της 37χρονης μητέρας.

Από την αρχή της διερεύνησης της υπόθεσης, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων θεώρησαν αφύσικη την συμπεριφορά της 37χρονης ως προς την κόρη της, ενώ υπήρχαν ορισμένα στοιχεία, όπως το ακριβό κινητό τηλέφωνο της 12χρονης που δεν "κολλούσαν" με την οικονομική κατάσταση της πολύτεκνης οικογένειας.

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η έρευνα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής και εξετάζεται εάν υπάρχουν και άλλα θύματα.

