Πολιτική

Κασιμάτη - Έντι Ράμα: Επεισόδιο στο Συμβούλιο της Ευρώπης με αφορμή την Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λεκτική επίθεση από τον Έντι Ράμα, δέχτηκε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όταν τον ρώτησε για τις σχέσεις της Αλβανίας με την Τουρκία.



Λεκτική επίθεση από τον Έντι Ράμα, δέχτηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Ευρώπης, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα Κασιμάτη.



Όπως αναφέρει η κ. Κασιμάτη σε ανάρτησή της στο Facebook, ρώτησε τον πρωθυπουργό της Αλβανίας πώς συμβαδίζει η ενταξιακή πορεία της χώρας του με τη στρατηγική σχέση που συνεχώς εμβαθύνει με την Τουρκία, με τον Έντι Ράμα να της απαντά με προσβλητικό τρόπο.

Σύμφωνα με την ίδια, η προκλητική απάντησή του «προκάλεσε την αντίδραση των επικεφαλής όλων των πολιτικών ομάδων, οι οποίοι και αποφάσισαν ομόφωνα σε ένδειξη απαρέσκειας να μην παραστούν στο επίσημο δείπνο που θα τους παρέθετε εδώ ο Αλβανός πρωθυπουργός».



Αναλυτικά, η Νίνα Κασιμάτη στην ανάρτηση της για το επεισόδιο με τον Έντι Ράμα αναφέρει:



«Πριν από λίγο ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα μου έκανε έντονη λεκτική επίθεση ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, επειδή ως κοιν. εκπρόσωπος του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στη Συνέλευση τον ρώτησα επίσημα πώς συμβαδίζει η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην Ε.Ε. με τη στρατηγική σχέση που συνεχώς εμβαθύνει με το κράτος – παραβάτη Τουρκία, δεδομένης της στήριξης που απολαμβάνει η πρώτη από τις χώρες της περιοχής που σέβονται το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο, αλλά υφίστανται την επιθετικότητα της Τουρκίας» υπογράμμισε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Ευρώπης

.

Η προσβλητική απάντηση του κ. Ράμα «στην κυρία» «την Ελληνίδα» παράλληλα με έναν πολιτικό ύμνο προς στην Τουρκία, καθώς και η συνολικά προκλητική στάση του, που δεν έχει προηγούμενο στο Στρασβούργο, προκάλεσε την αντίδραση των επικεφαλής όλων των πολιτικών ομάδων, οι οποίοι και αποφάσισαν ομόφωνα σε ένδειξη απαρέσκειας να μην παραστούν στο επίσημο δείπνο που θα τους παρέθετε απόψε εδώ ο Αλβανός πρωθυπουργός».

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός στον Κολωνό – Κεραμέως: Θα χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση

Πατήσια - Πατέρας 2χρονου: Το παιδί βγήκε από τον παιδικό σταθμό και διέσχισε τον δρόμο (βίντεο)

Μαρκόπουλο: Ομαδικός βιασμός της 14χρονης που είχε απαχθεί από την Νίκαια