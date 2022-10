Κοινωνία

Πατήσια - Πατέρας 2χρονου: Το παιδί βγήκε από τον παιδικό σταθμό και διέσχισε τον δρόμο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λαχτάρισαν οι γονείς ενός 2χρονου αγοριού όταν τους ειδοποίησαν από την Αστυνομία. Σε ποια κατάσταση παρέλαβαν το παιδι. Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του.



Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε ο πατέρας του 2χρονου αγοριού, ο οποίος κατήγγειλε ότι το παιδί του διέφυγε της προσοχής των υπευθύνων του παιδικού σταθμού στον οποίο πήγαινε, και βρέθηκε από μια διερχόμενη κυρία να περιπλανιέται μόνο του στον δρόμο.

Ο πατέρας, αφού περιέγραψε την λαχτάρα που πέρασαν μόλις έμαθαν το συμβάν, διευκρίνισε ότι το παιδί δεν πήγε με σχολικό στον παιδικό σταθμό, αλλά το παρέδωσε ο ίδιος το πρωί στην δασκάλα του.

Όπως είπε το παιδί διέφυγε της προσοχής των δασκάλων και βγήκε στον δρόμο. Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, το αγοράκι, το οποίο είχε διασχίσει και τον δρόμο, καθώς βρέθηκε στην απέναντι πλευρά από τον παιδικό σταθμό, εντόπισε μια διερχόμενη κυρία η οποία το παρέδωσε στον παιδικό σταθμό και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Στην συνέχεια, σύμφωνα με τον πατέρα του παιδιού, η Αστυνομία τους ενημέρωσε για το περιστατικό.

Για το αν είχε επικοινωνία με τον παιδικό σταθμό μετά το περιστατικό ο ίδιος είπε ότι δεν είχε καμία επικοινωνία. Ωστόσο, όπως ανέφερε σήμερα το πρωί τους τηλεφώνησε αυτός που διευθύνει τον σταθμό και ουσιαστικά τους ζήτησε συγγνώμη.

Ο πατέρας, ωστόσο, θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια την γυναίκα που βρήκε το παιδί στον δρόμο, για τον τρόπο με τον οποία λειτούργησε, ενώ για την κατάσταση στην οποία ήταν το παιδί είπε ότι όταν το παρέλαβαν ήταν τρομαγμένο.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός στον Κολωνό – Κεραμέως: Θα χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση

Μαρκόπουλο: Ομαδικός βιασμός της 14χρονης που είχε απαχθεί από την Νίκαια

Μαμουλάκης: λάθος συνεργάτη μου το απαράδεκτο hashtag για την ΝΔ