Πτήσεις στα Κατεχόμενα: “άνοιξε ο χορός” μετά την Ρωσία

Τι αναφέρουν δημοσιεύματα για τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για απευθείας πτήσεις στα Κατεχόμενα.

Μετά από την Ρωσία, γίνονται συζητήσεις και με άλλη χώρα για έναρξη απευθείας πτήσεων στα Κατεχόμενα, δήλωσε ο λεγόμενος ‘υπουργός μεταφορών’ Ερκάν Αρικλί στην τουρκική εφημερίδα Γενί Σαφάκ, σημειώνοντας ότι εργάζονται πυρετωδώς για να το ανακοινώσουν στις 15 Νοεμβρίου.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Ερκάν Αρικλί ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια οι Ρώσοι τουρίστες που πήγαιναν διακοπές στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, να διοχετευτούν στα Κατεχόμενα. Ταυτόχρονα προσπαθούν, σύμφωνα με τον ίδιο να δώσουν ‘άδεια παραμονής’ στα Κατεχόμενα στους Ρώσους που διαμένουν τώρα μόνιμα στις ελεύθερες περιοχές.

Σε δηλώσεις του στην τουρκική εφημερίδα, ο Ερκάν Αρικλι είπε συγκεκριμένα ότι «αν και η ‘νότια Κύπρος’ συμμορφώνεται αυστηρά με τα εμπάργκο που επιβάλλει η ΕΕ, υπάρχει ένα σοβαρό ρωσικό δυναμικό στην περιοχή. Περισσότεροι από 100 χιλιάδες Ρώσοι πολίτες ζουν στη ‘νότια Κύπρο’. Γι' αυτό συνεχίζονται οι συνομιλίες μας με τη Ρωσία. Φυσικά, αυτή η διαδικασία γίνεται μέσω Τουρκίας. Τώρα, εργαζόμαστε με άλλες χώρες εδώ και πολύ καιρό για να πραγματοποιήσουμε απευθείας πτήσεις προς την ‘τδβκ’ σε συντονισμό με την Τουρκία. Ελπίζουμε να το πετύχουμε αυτό πολύ σύντομα. Αυτή τη στιγμή, οι συνομιλίες με άλλη χώρα πάνε καλά. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε πυρετωδώς για να δώσουμε καλά νέα στις 15 Νοεμβρίου».

Ο Ερκάν Αρικλί είπε ακόμη ότι «υπήρχαν περίπου 650 χιλιάδες Ρώσοι τουρίστες που πήγαιναν στη ‘νότια Κύπρο’. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή λόγω των κυρώσεων της ΕΕ δεν μπορούν να πάνε. Περίπου 100 χιλιάδες Ρώσοι τουρίστες ζουν στο ‘νότο’, και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε στη Μόσχα, ούτε και οι συγγενείς τους. Επομένως, υπάρχει μια πολύ σοβαρή ρωσική διασπορά στη ‘νότια Κύπρο’. Τώρα σε αυτή την περίπτωση, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια εναλλακτική. Προσπαθούμε να διοχετεύσουμε στην ΄τδβκ’ μερικούς από τους 650.000 Ρώσους τουρίστες που πηγαίνουν κάθε χρόνο στη ‘νότια Κύπρο’. Εργαζόμαστε επίσης όπως η Ρώσοι που διαμένουν στον ‘νότο’ πάρουν άδεια παραμονής στην ‘τδβκ’. Μέχρι στιγμής, πάνω από 10.000 Ρώσοι έχουν αρχίσει να διαμένουν στην ‘τδβκ’».

