Δολοφόνος - νοσοκόμα σκότωνε δίδυμα και τρίδυμα!

Φρίκη και αποτροπιασμός από όσα αποκαλύπτονται στο δικαστήριο, σχετικά με την συμπεριφορά της κατά συρροή δολοφόνου, ενώ βρισκόταν πάνω από τα νεογνά, τα οποία σκότωνε το ένα μετά από το άλλο.

Η Λούσι Λέτμπι, η Βρετανίδα νοσοκόμα που κατηγορείται για τον θάνατο επτά βρεφών και την απόπειρα δολοφονίας άλλων 10, είχε “εμμονή” με τα δίδυμα και τα τρίδυμα μωρά, όπως αποκαλύφθηκε την Τετάρτη στη δίκη της.

Η ακροαματική διαδικασία έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων στην Βρετανία, που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από τις αποκαλύψεις

Ανάμεσα στα θύματα της 32χρονης νοσοκόμας, η οποία πάντως αρνείται τα πάντα, ήταν δύο ζευγάρια διδύμων, στα οποία έκανε ένεση με ινσουλίνη και αέρα. Δυστυχώς, το ένα από τα μωρά αυτά πέθανε.

Εκείνη την περίοδο, η Λέτμπι εργαζόταν στην πρωινή βάρδια, όπου είχε μεταφερθεί γιατί είχαν αρχίσει να πυκνώνουν οι υποψίες ότι οι ανεξήγητοι θάνατοι «τύχαιναν» όταν είχε νυχτερινή βάρδια η εν λόγω νοσοκόμα.

Ακόμη πιο ανατριχιαστικότερο είναι ότι η κατηγορούμενη φέρεται αν σκότωσε δύο μωρά από νεογέννητα τρίδυμα, το ένα μετά το άλλο, μέσα σε δύο ημέρες, το 2016, ενώ προσπάθησε να σκοτώσει και το τρίτο, που ευτυχώς επέζησε.

Σε άλλη περίπτωση ωστόσο, η Λούσι Λέτμπι χαμογελούσε μετά από τον θάνατο ενός βρέφους, για τον οποίο κατηγορείται η ίδια, ενώ ως ύποπτο κρίθηκε και το γεγονός ότι έστειλε και κάρτα με συλλυπητήρια στους γονείς του βρέφους, κάτι “καθόλου φυσιολογικό”.

Γιατρός κατέθεσε ότι την είδε να στέκεται πάνω από ένα κοριτσάκι, που ήταν σε αναπνευστήρα, πρόσεξε όμως ότι το οξυγόνο του ήταν σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο ο συναγερμός δεν ακουγόταν καθόλου, παρότι θα έπρεπε, όμως η νοσοκόμα δεν είχε ζητήσει βοήθεια για το παιδί. Το συμπέρασμα του γιατρού ήταν ότι η Λούσι Λέτμπι προσπαθούσε να σκοτώσει το βρέφος.

Αργότερα, εκείνη πήγε ξανά πάνω από το κρεβατάκι του παιδιού, δήθεν για το βοηθήσει. Οι γιατροί ανακάλυψαν ότι ο σωλήνας είχε εισχωρήσει πολύ βαθιά στο λαιμό του παιδιού. Η υγεία του βρέφους επιδεινώθηκε και τελικά μεταφέρθηκε σε άλλο νοσοκομείο, όπου και πέθανε. Πάντως, η Λέτμπι δεν κατηγορείται για αυτόν τον θάνατο.

