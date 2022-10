Κοινωνία

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, από τη νύχτα της Πέμπτης (13-10-2022) έως και τις πρωινές ώρες της Κυριακής (16-10-2022) στη δυτική και τη νότια Ελλάδα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα, κατά τη διάρκεια των φαινομένων, από ισχυρούς ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

Από σήμερα τη νύχτα (13-10-2022) και μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής (14-10-2022) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Αύριο Παρασκευή (14-10-2022) τα ισχυρά φαινόμενα θα επηρεάσουν, από νωρίς το πρωί τη δυτική Πελοπόννησο, από το μεσημέρι την ανατολική Πελοπόννησο και βαθμιαία από το απόγευμα τις δυτικές Κυκλάδες. Κατά περιόδους έντονες θα είναι οι βροχοπτώσεις στα νότια τμήματα της Θεσσαλίας και στην κεντρική Στερεά.

Το Σάββατο (15-10-2022) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στις δυτικές και τις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη. Το απόγευμα τα φαινόμενα στις Κυκλάδες θα εξασθενήσουν, αλλά θα συνεχιστούν στην Κρήτη, ενώ θα επηρεάσουν κατά τόπους και τα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένεται εξασθένηση των φαινομένων τις πρωινές ώρες της Κυριακής (16-10-2022).

