Προσωπικός γιατρός - Πλεύρης: αυξάνονται οι ειδικότητες ιατρών και τα ραντεβού

Τι αναφέρει ο Υπουργός Υγείας για την πορεία εγγραφής πολιτών στο σύστημα, καθώς και την αυξημένη ροή εγγραφής ιατρών.

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, σε γραπτή του δήλωση αναφέρει ότι, «πάνω από 4,5 εκ. πολίτες αγκάλιασαν σε λιγότερο από τρεις μήνες τον θεσμό του Προσωπικού γιατρού. Το 50% της χώρας και σχεδόν το 65% άνω των 65 ετών που κάνουν χρήση του συστήματος υγείας και έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη περίθαλψης έχουν εγγραφεί στον Προσωπικό γιατρό.

Περισσότεροι από 3.400 γιατροί έχουν ενταχθεί στο σύστημα και χθες άνοιξαν οι αιτήσεις για τις 10 ειδικότητες προκειμένου να ενταχθούν στον Προσωπικό γιατρό. Ήδη την πρώτη ημέρα 50 γιατροί των 10 ειδικοτήτων δήλωσαν ότι μπαίνουν στο σύστημα του Προσωπικού γιατρού».

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης σημειώνει στη συνέχεια ότι «η πρώτη μέρα του ανοίγματος των ειδικοτήτων δείχνει ότι θα έχουμε περισσότερους γιατρούς και άρα οι πολίτες θα έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογής γιατρού.

Επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά προς αποφυγή κάθε παρερμηνείας ότι ο προσωπικός γιατρός είναι μια επιπλέον δωρεάν παροχή της πολιτείας προς τον πολίτη και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζεται η ελεύθερη πρόσβαση του ασθενούς στο σύστημα υγείας, είτε αφορά τις εξετάσεις, είτε αφορά τη συνταγογράφηση».

