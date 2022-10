Life

Κολωνός - Βιασμός: οι φωτογραφίες της 12χρονης, τα 50ευρα και η “μαρτυρία” της αποκάλυψης

Αίσθηση προκαλούν οι εικόνες με χρήματα και πανάκριβα κινητά. Πως έγινε η αποκάλυψη της φρίκης στην Λευκάδα. Ο θυελλώδης διάλογος της θείας του παιδιού με τον 53χρονο. Τα εμβάσματα και τα επιδόματα.

«Θέλω να πιστεύω ότι η μητέρα του παιδιού δεν έχει σχέση με όσα της αποδίδονται», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο θείος της 12χρονης, που βοήθησε στην αποκάλυψη της φρίκης με τον κατά συρροή βιασμό και την εκπόρνευση του κοριτσιού, ωστόσο συμπλήρωσε «σίγουρος δεν είμαι για κανέναν».

Σε ότι αφορά τα εμβάσματα που φέρονται να έχουν γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό της μητέρας της 12χρονης, ο θείος του παιδιού είπε «τι εμβάσματα; Δεν είχαν λεφτά, επιδόματα έπαιρναν».

Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν και φωτογραφίες που είχε αναρτήσει σε προσωπικό προφίλ της στα social media η 12χρονη, με δεκάδες 50ευρα που είχε απλώσει σαν βεντάλια, αλλά και με δύο καινούρια και πανάκριβα κινητά τηλέφωνα.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε για πρώτη φορά και ο σύντροφος της θείας της 12χρονης, που ζει στην Λευκάδα και η οποία άρχισε να ξετυλίγει την άκρη του νήματος της δυσώδους αυτής υπόθεσης με θύμα το κορίτσι, που άρχισε να βιάζεται από την ηλικία των 11 ετών.

Ο σύντροφος της θείας του παιδιού περιέγραψε, μεταξύ άλλων, την σκηνή με το κινητό τηλέφωνο του παιδιού που πήρε ξαφνικά και τυχαία στα χέρια της η θείας της 12χρονης, τα μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου που βρήκε να ανταλλάσσονται με τον 53χρονο, καθώς και την θυελλώδη συνομιλία που είχε η θεία μαζί του.

Όσα ο σύντροφος της θείας της 12χρονης στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

«Εκείνη τα βρήκε (τα μηνύματα), της άρπαξε το κινητό από τα χέρια. Η μικρή σάστισε, έδειξε ρε παιδί μου ότι... κατάλαβε αμέσως η θεία ότι κάτι κακό συμβαίνει, ότι δεν είναι μια νορμάλ αντίδραση. Είδε αυτά τα πράγματα που είδε, σοκαρισμένη πήρε εμένα αμέσως τηλέφωνο, μου είπε αυτό κι αυτό... Εγώ έπαθα άλλο σοκ. Είναι σε πολύ άθλια κατάσταση (η θεία), σίγουρα θέλει ψυχολόγο κι αυτή, δεν είναι καλά και δεν θέλει να μιλήσει πουθενά. Το μόνο κακό που έκανε η θεία ήταν ότι πάνω στην ταραχή της, πήρε αυτό το τέρας τηλέφωνο, του είπε: "Ποιος είσαι εσύ ρε ξεφτιλισμένε που μιλάς με τη μικρή;". "Εσύ", της λέει, "ποια είσαι; Και δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ και τι θα μου κάνεις; Και δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα!" Και του λέει η θεία: "Εγώ δεν σε ξέρω αλλά ούτε εσύ με ξέρεις και να μάθεις ότι εγώ είμαι αυτή που θα σε θάψω ζωντανό!".

Είδε κάποιος, εσείς, η σύντροφος σας, κάτι περίεργο;

Ούτε καν! Ερχόταν διακοπές, ήταν μετά αδελφάκια της, την είχαμε συνέχεια έξω να παίξει... Έδειχνε το παιδί χαρούμενο, δεν μπορούσες να διακρίνεις ότι κάτι κακό τέτοιο συμβαίνει. Το κινητό της το πήρε (η θεία) γιατί ήταν όλη μέρα με ένα κινητό στα χέρια! Της το βούτηξε απ' τα χέρια, έτσι για πλάκα, να της το πάρει απ' τα χέρια. Δεν είχε σκοπό να της το πάρει δηλαδή, να δει κάτι...

Την είχατε ποτέ την μικρή με ακριβά αντικείμενα;

Όχι, όχι, ίσα ίσα η θεία της, της είχε αγοράσει ένα ποδήλατο. Η θεία της μάλιστα της έλεγε -μη φανταστείς ότι η θεία της είναι καμία πλούσια- παρόλα αυτά της έλεγε ότι, ό,τι θες, ό,τι χρειαστείς, θα παίρνεις εμένα τηλέφωνο! Και της είχε πει: "Δεν θα πηγαίνεις πουθενά", γιατί της είχε πει η γιαγιά της, γι' αυτό το μαγαζί που πήγαινε η μικρή και καθάριζε. Της είχε πει: "δεν θα ξαναπάς ποτέ σε αυτό το μαγαζί", χωρίς να ξέρουμε κάτι. "Δεν θα ξαναπάς πουθενά, ό,τι θες, θα στο στείλω εγώ»

