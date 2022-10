Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής - Πλεύρης: Εισαγγελική έρευνα για τον ναζιστικό χαιρετισμό

Τη διεξαγωγή εισαγγελικής έρευνας για το ναζιστικό χαιρετισμό του Κωνσταντίνου Πλεύρη στη δίκη της Χρυσής Αυγής διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας Αντώνης Ελευθεριάνος.

Η προκαταρκτική έρευνα, διατάχθηκε με βάση τις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου και ήδη έχει ανατεθεί στην εισαγγελέα Μαρία Καραμανώλη, που έχει και τη σχετική αρμοδιότητα, δίωξης και έρευνας, ρατσιστικών εγκλημάτων.

Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, που εκπροσωπεί στη δίκη της Χρυσής Αυγής ως συνήγορος τον Ιωάννη Λαγό, ευρωβουλευτή που έχει καταδικαστεί όπως και τα λοιπά πρώην πολιτικά στελέχη της ΧΑ, προέβη σε ναζιστικό χαιρετισμό, την περασμένη εβδομάδα, μέσα στο δικαστήριο, προκαλώντας, όπως ήταν φυσικό, αντιδράσεις εντός και εκτός δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο της έρευνάς της, η κ. Καραμανώλη θα καλέσει σε κατάθεση δικηγόρους που ήταν παρόντες στη δικαστική αίθουσα, όταν έγινε η κίνηση του συνηγόρου του Γιάννη Λαγού, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πως ακριβώς συνέβη το επεισόδιο, το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις, αλλά και την έναρξη πειθαρχικού ελέγχου σε βάρος του κ. Πλεύρη από τον ΔΣΑ.

Τον ναζιστικό χαιρετισμό του πατέρα του μέσα στη δικαστική αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη της Χρυσής Αυγής έχει καταδικάσει απερίφραστα και ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.





